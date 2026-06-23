Які обмеження на дорогах запроваджуються: кого стосується Сьогодні 17:23 — Технології&Авто

Які обмеження на дорогах запроваджуються: кого стосується

Через підвищення температури повітря на дорогах державного значення запроваджуються сезонні обмеження руху для великовагового транспорту.

Про це повідомляє Агентство відновлення

Для чого це

Такі заходи необхідні для збереження дорожнього покриття в умовах спеки, адже за високих температур асфальтобетонне покриття стає більш вразливим до навантажень.

Кого стосуватиметься

Обмеження стосуватимуться великовагових транспортних засобів фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн за температури повітря вище +28°C.На автомобільних дорогах державного значення, а також на основних логістичних маршрутах буде встановлено відповідні дорожні знаки та інформаційні щити.

Спільно з Національною поліцією, Укртрансбезпекою, місцевими органами влади та власниками об’єктів дорожнього сервісу визначаються місця тимчасового відстою великовагового транспорту на період дії обмежень.

Обмеження не поширюватимуться на:

транспорт, що ліквідовує наслідки надзвичайних ситуацій;

перевезення небезпечних і швидкопсувних вантажів;

перевезення живих тварин і птиці;

військові перевезення та транспортування вантажів для потреб оборони.

«Просимо водіїв та перевізників враховувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів та дотримуватися вимог дорожніх знаків», — пише агенство.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури. Нагадаємо, ремонт міжнародної траси до Польщі завершено . На автомобільній дорозі державного значення М-07 Київ — Ковель — Ягодин (на м. Люблін) у межах Волинської області завершено роботи з ліквідації деформацій дорожнього покриття методом влаштування великих карт.Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури.

Загальна протяжність автомобільної дороги М-07 Київ — Ковель — Ягодин (на м. Люблін) у межах Волинської області становить 158,4 км. Із них майже 35 км — це ділянки І категорії, де рух здійснюється двома окремими проїздами, кожен з яких має по дві смуги руху в одному напрямку.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.