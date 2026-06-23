Які обмеження на дорогах запроваджуються: кого стосується

Такі заходи необхідні для збереження дорожнього покриття в умовах спеки, адже за високих температур асфальтобетонне покриття стає більш вразливим до навантажень.
Кого стосуватиметься
Обмеження стосуватимуться великовагових транспортних засобів фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн за температури повітря вище +28°C.На автомобільних дорогах державного значення, а також на основних логістичних маршрутах буде встановлено відповідні дорожні знаки та інформаційні щити.
Спільно з Національною поліцією, Укртрансбезпекою, місцевими органами влади та власниками об’єктів дорожнього сервісу визначаються місця тимчасового відстою великовагового транспорту на період дії обмежень.
Обмеження не поширюватимуться на:
транспорт, що ліквідовує наслідки надзвичайних ситуацій;
перевезення небезпечних і швидкопсувних вантажів;
перевезення живих тварин і птиці;
військові перевезення та транспортування вантажів для потреб оборони.
«Просимо водіїв та перевізників враховувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів та дотримуватися вимог дорожніх знаків», — пише агенство.
Нагадаємо, ремонт міжнародної траси до Польщі завершено. На автомобільній дорозі державного значення М-07 Київ — Ковель — Ягодин (на м. Люблін) у межах Волинської області завершено роботи з ліквідації деформацій дорожнього покриття методом влаштування великих карт.Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури.
Загальна протяжність автомобільної дороги М-07 Київ — Ковель — Ягодин (на м. Люблін) у межах Волинської області становить 158,4 км. Із них майже 35 км — це ділянки І категорії, де рух здійснюється двома окремими проїздами, кожен з яких має по дві смуги руху в одному напрямку.