У Зеленського повідомили, скільки об’єктів інфраструктури зруйновано внаслідок агресії рф у трьох областях — Finance.ua

У Зеленського повідомили, скільки об’єктів інфраструктури зруйновано внаслідок агресії рф у трьох областях Вчора 09:34 — Казна та Політика

У Зеленського повідомили, скільки об’єктів інфраструктури зруйновано внаслідок агресії рф у трьох областях

Внаслідок збройної агресії російської федерації у Житомирській, Сумській та Харківській областях зруйновано тисячі об’єктів інфраструктури.

Про це на брифінгу повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Відтак, у Житомирській області обраховується 2 828 об’єктів, пошкоджених внаслідок збройної агресії росії. Серед них 213 зруйновано повністю. Різного ступеню руйнації зазнали 117 багатоповерхівок, 2 336 приватних житлових будинків, 41 школа, 20 дитячих садочків, 10 закладів вищої освіти, 31 заклад культури, 22 заклади охорони здоров’я, 31 адміністративна будівля, 1 ЦНАП, 10 мостів та інше.

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«Загалом, в області вже відновлено 338 об’єктів. Поточний ремонт здійснено за рахунок коштів державного бюджету, власних коштів громадян, та місцевого бюджету», — повідомив Тимошенко.

Також Сумщина продовжує фіксувати наслідки чисельних обстрілів та бомбардувань. Пріоритетом у відновленні є об’єкти критичної інфраструктури, мережі тепло/електро/газо/водопостачання.

Зараз електричною енергією забезпечені всі населенні пункти, що перебували в окупації, та на території яких велися активні бойові дії. Пошкоджена значна кількість об’єктів Сумиобленерго — 267 об’єктів підлягає реконструкції, заміні або капітальному ремонту. Пошкодження зазнали 209 об’єктів господарства Сумигаз.

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На всіх об’єктах локалізовано і вже ліквідовано наслідки аварійних ситуацій. Наразі тривають відновлювальні роботи. Аварійні бригади Сумиобленерго та Сумигаз працюють в посиленому режимі.

Досить напруженою залишається ситуація в Харківській області. Силами обласної військової адміністрації проводиться щоденний моніторинг та збір інформації щодо наслідків військових злочинів сусідньої держави на території області.

Через постійно триваючі збройні напади кількість об’єктів пошкодженої критичної інфраструктури та житлового фонду складає 10 297 об’єктів. Серед них: приватної забудови — 4 495, багатоповерхівок — 2 896, об’єктів життєзабезпечення — 1 506, закладів охорони здоров’я — 166 об’єктів відповідно.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН За матеріалами:

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