У застосунку "Укрзалізниці" тепер можна купити квитки на міжнародні рейси — Finance.ua

У застосунку "Укрзалізниці" тепер можна купити квитки на міжнародні рейси Вчора 14:28 — Особисті фінанси

У застосунку "Укрзалізниці" тепер можна купити квитки на міжнародні рейси

З 1 листопада 2022 року в застосунку «Укрзалізниці» можна купити квитки на міжнародні рейси.

Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці» в Telegram.

«Цього разу підготували для вас таке важливе оновлення, що просто більше не можемо тримати то в собі: нарешті в застосунку можна купити квитки на міжнародні рейси», — сказано в повідомленні.

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У застосунку доступні квитки до Польщі (квитки на рейси на Хелм, Перемишль та Варшаву можна придбати вже зараз) та Молдови (поїзд № 351/352 Київ — Кишинів уже доступний).

Крім того, відтепер пасажир бачитиме всі станції маршруту та інформацію про те, скільки часу поїзд стоятиме на зупинках.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» повернула гарячі обіди до швидкісних поїздів категорії Інтерсіті+.

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