"Укрзалізниця" повертає гарячі обіди до поїздів Інтерсіті+ — Finance.ua

"Укрзалізниця" повертає гарячі обіди до поїздів Інтерсіті+ Вчора 09:32 — Фондовий ринок

Національний залізничний перевізник «Укрзалізниця» повертає гарячі обіди до швидкісних поїздів категорії Інтерсіті+.

Про це йдеться в повідомленні компанії в Telegram

«Разом з нашими партнерами з WOG Cafe та МХП ми оновили меню — і тепер у пасажирів є можливість скуштувати обід «Козацький драйв» з курячим шашликом та картоплею по-селянськи або плов по-кримськотатарськи «Шлях додому», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вартість оновленого ланчбоксу становить 125 гривень. Замовити його можна безпосередньо у поїзді під час мандрівки, а з наступного тижня — одразу в додатку, чат-боті та на сайті «Укрзалізниці» при оформленні квитка.

Зауважимо, також в поїздах Інтерсіті+ на постійній основі працюють кафе, де можна придбати чай, каву, воду, хот-доги, сендвічі, десерти та снеки.

УНІАН За матеріалами:

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