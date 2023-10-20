У застосунку «Дія» з’явилася мапа пунктів незламності — Finance.ua

У застосунку «Дія» з’явилася мапа пунктів незламності Сьогодні 12:31

У застосунку «Дія» з’явилася мапа пунктів незламності

Сьогодні для українців запрацювала нова послуга. У «Дії» відтепер можна знайти найближчий до себе Пункт незламності.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Крім того, у «Дії» можна подивитися графік роботи та зручності, прокласти маршрут. Це дасть змогу людям, у разі потреби, отримати доступ до світла, тепла, води чи інтернету.

Важливо, що мапу можна завантажити, і вона буде доступна навіть офлайн, якщо зникне електроенергія та зв’язок.

Послуга запрацювала для всіх областей, окрім Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської з міркувань безпеки.

Як знайти мапу в Дії

Зайдіть у Дію 👉🏻 натисніть Послуги — Пункти незламності 👉🏻 виберіть свою область та завантажте мапу перейдіть до мапи та надайте доступ до своєї геолокації. Дія покаже Пункти незламності в радіусі 1,5 км. Якщо не хочете ділитися своїм розташуванням, можете знайти пункти вручну.

Якщо у вас в Дії ще немає цієї мапи, то спробуйте оновити застосунок зараз або трохи пізніше, якщо оновлення ще недоступне. Поступово послуга стане доступна всім користувачам.

Нагадаємо, столична влада витратила майже 50 мільйонів гривень з резервного фонду бюджету Києва на облаштування «пунктів незламності» в місті.

Загалом з моменту відкриття ці пункти відвідали майже 36 тисяч людей.

Відповідно до переліку пунктів обігріву, визначених протоколом Ради оборони Києва, у столиці заплановано використання 1012 «пунктів незламності».

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