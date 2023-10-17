На українських вокзалах почали працювати «Пункти незламності» — Finance.ua

На українських вокзалах почали працювати «Пункти незламності» Сьогодні 11:47 — Казна та Політика

На українських вокзалах почали працювати «Пункти незламності»

На 96 залізничних вокзалах по всій Україні запрацювали «Пункти незламності».

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

«Ми заздалегідь розпочали підготовку до зими і вже з жовтня поетапно відкриваємо наші „Пункти незламності“ на вокзалах. Тут є все найнеобхідніше, що може знадобитися під час блекауту. Також до населених пунктів, де це буде потрібно, готовий виїхати на допомогу Food train, який ми створили разом з Фондом Говарда Баффета, та забезпечити мешканців теплою їжею», — наголосив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

Такі пункти працюють у Херсоні, Миколаєві, Краматорську, Слов’янську, Києві, Львові та інших населених пунктах, фактично на всіх вокзалах країни.

На території «Пунктів незламності» люди можуть скористатися інтернетом, підключення до якого здійснюється через Starlink. Також ці пункти забезпечені резервним електроживленням.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів ухвалив постанову про запуск у застосунку «Дія» інформаційного сервісу про Пункти незламності.

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