У Європі в рамках розслідування податкового шахрайства вилучили 520 млн євро — Finance.ua

У Європі в рамках розслідування податкового шахрайства вилучили 520 млн євро Вчора 18:30 — Кримінал

У Європі в рамках розслідування податкового шахрайства вилучили 520 млн євро

У низці країн Європи провели розслідування масштабної злочинної змови з метою ухилення від сплати ПДВ через відмивання грошей і мафіозну діяльність.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані прокуратури ЄС та поліції Італії.

Зазначається, що по всій Європі арештували 43 особи. Також вилучено 520 млн євро.

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Розслідування стосується податкового шахрайства при торгівлі ІТ-продуктами та електронними пристроями в ЄС і охоплює близько 400 компаній з 200 підозрюваними, переважно в Італії та кількох європейських країнах, а також в Об’єднаних Арабських Еміратах.

За інформацією європейської прокуратури, арештованим також висунуто звинувачення у сприянні неаполітанській мафії Каморра та сицилійській Коза Ностра шляхом інвестування їхніх прибутків у махінації з ПДВ.

Як повідомляється, із 43 заарештованих 34 перебувають у в’язниці, дев’ять — під домашнім арештом, а чотирьом іншим заборонили працювати. Деякі з арештів були здійснені в Чеській Республіці, Нідерландах, Іспанії та Болгарії.

За даними італійської поліції, виявлено фальшиві рахунки-фактури, виставлені причетними компаніями на суму 1,3 млрд євро в період з 2020 по 2023 рік. Також вилучено комплекси нерухомості на Сицилійській і Лігурійській рів’єрах, на озері Комо і в Мілані.

Загалом було проведено понад 160 обшуків по всій Італії, подальші обшуки та конфіскації відбулися в Іспанії, Люксембурзі, Чехії, Словаччині, Хорватії, Болгарії, на Кіпрі та в Нідерландах, а також у Швейцарії та Об’єднаних Арабських Еміратах.

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