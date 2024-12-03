У Європі пошкоджено ще один інтернет-кабель — Finance.ua

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У Європі пошкоджено ще один інтернет-кабель

Світ
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У Європі пошкоджено ще один інтернет-кабель
У Європі пошкоджено ще один інтернет-кабель
Між Фінляндією та Швецією зазнав пошкоджень інтернет-кабель. Його вже ремонтують, а втім, причини аварії наразі невідомі.
Про це пише фінське видання SVT.
Кабель належав компанії Global Connect. Його розрив стався у двох місцях на суходолі, через що виникли проблеми з оптоволоконними мережами. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням кабелю.
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Наразі ні Центральне управління кримінальних розслідувань, ні Агентство транспорту і зв’язку Фінляндії не коментували цього інциденту, а втім, джерела шведського видання Ekot стверджують, що поліція вже шукає ймовірних зловмисників, які можуть бути причетними до цього.
Нагадаємо, раніше в Балтійському морі зазнав пошкоджень кабель зв’язку між Фінляндією та Німеччиною, а також ще один — між Швецією та Литвою.
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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що пошкодження двох підводних телекомунікаційних кабелів між чотирма країнами в Балтійському морі схоже на акт диверсії та «гібридні дії». У навмисному розриві кабелів зв’язку підозрюють екіпаж китайського балкера Yi Peng 3.
За матеріалами:
hromadske
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