У Німеччині кажуть, що пошкодження підводного кабелю не спричинило великих проблем — Finance.ua

У Німеччині кажуть, що пошкодження підводного кабелю не спричинило великих проблем 22.11.2024, 00:24 — Світ

Пошкодження наприкінці минулого тижня підводного кабелю у Балтійському морі не зашкодило обміну даними між Німеччиною і Фінляндією.

Про це сказали речники відповідних німецьких відомств на брифінгу в середу.

«Не відбулося значного впливу на передачу даних між Німеччиною та Фінляндією. Це означає, що є альтернативи», — сказав речник Міністерства оцифрування та транспорту Тім Александрін.

За словами речника Міністерства внутрішніх справ Корнеліуса Функе, проводиться розслідування, яке має з’ясувати причини пошкодження кабелю. Розслідування проводять відповідні шведські та фінські органи, а німецькі поліцейські перебувають з ними в тісному контакті.

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«Безвідносно до конкретної причини, цей випадок знову засвідчує, що критична інфраструктура має бути більш захищеною і стійкою проти актів саботажу та інших гібридних загроз, насамперед з боку російського режиму, а також терористичних актів і природних катастроф», — сказав він.

Функе додав, що з моменту атак на газогін у Балтійському морі, які відбулися в 2022 році, федеральна поліція патрулює регіон. Під постійним спостереженням у Північному та Балтійському морях перебувають усі російські військові кораблі та судна, які позиціонуються як наукові. Для цього використовуються поліцейські кораблі, гелікоптери, а на узбережжі розміщені спецпідрозділи GSG9, готові діяти в будь-який момент. Окрім того, в морі також постійно присутні кораблі ВМС ФРН.

Довідка Finance.ua:

були пошкоджені два кабелі зв’язку в Балтійському морі — між Фінляндією та Німеччиною та між Швецією та Литвою. У неділю повністю вийшов з ладу кабель BCS East-West Interlink, який з’єднує Литву зі шведським островом Готланд. Наступного дня фінська державна компанія Cinia оголосила про виявлення дефекту в підводному кабелі C-Lion1 між Фінляндією та Німеччиною, внаслідок чого зв’язок через цей кабель був перерваний;

C-Lion1 завдовжки 1173 кілометри з’єднує Гельсінкі та місто Росток в німецькій землі Мекленбург-Передня Померанія;

міністр оборони ФРН Борис Пісторіус припустив, що в ситуації з пошкодженням кабелів може йтися про акт саботажу.

Укрінформ За матеріалами:

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