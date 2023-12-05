У Єврокомісії підтримують збереження «транспортного безвізу» для України — Finance.ua
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У Єврокомісії підтримують збереження «транспортного безвізу» для України

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У Єврокомісії підтримують збереження «транспортного безвізу» для України
У Єврокомісії підтримують збереження «транспортного безвізу» для України
Єврокомісарка із питань транспорту Адіна Велян заявила, що ЄС підтримує збереження Угоди про лібералізацію перевезень між Україною та ЄС.
Про це єврокомісарка заявила 4 грудня на пресконференції у Брюсселі.
«Ми не можемо ігнорувати неймовірні труднощі, з якими стикаються водії, від яких залежить наша економіка. Втрати для ланцюгів постачання в країнах ЄС, у Польщі та Україні, є значними», — сказала Велян.
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Єврокомісарка зазначила, що європейські служби безпосередньо спілкувалися з протестувальниками та працюють з владою Польщі та України упродовж останніх тижнів, аби знайти прийнятні рішення в межах чинного законодавства.
«Зокрема, ми запропонували список з 13 заходів, які, на думку Комісії, можуть бути швидко реалізовані та вирішать обґрунтовані занепокоєння, висловлені протестувальниками», — сказала вона.
Велян підкреслила, що не вірить, що держави-члени ЄС не визнають свою роль та відповідальність у розв’язанні цього питання, а також, у визнанні того факту, що є нова угода, яку потрібно захищати та забезпечувати її виконання.
«Тим часом люди страждають, а наш зовнішній кордон ЄС стає заручником. Отже, ідея повернення до дозволів є неприйнятною», — наголосила Велян.
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Посадовець додала, що твердо вирішила захищати Угоду про лібералізацію перевезень між Україною та ЄС та продовжувати пояснювати її переваги як для європейського ринку, так і для України та Молдови.
«Я дуже сподіваюся, що влада країн-членів ЄС серйозно поставиться до своїх обов’язків», — додала Велян.
Своєю чергою заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач заявив, що Європейська комісія не планує вносити зміни до діючої Угоди про лібералізацію вантажних перевезень автомобільним транспортом.
«Єврокомісія не планує вносити зміни до діючої угоди про лібералізацію вантажних перевезень, а навпаки — висловлює готовність відстоювати транспортний безвіз. Про це за результатами Ради міністрів транспорту ЄС заявила комісарка Адіна Велян», — йдеться в повідомленні.
Деркач також зазначив, що наразі вдалося призупинити блокаду пункту пропуску «Ужгород — Вишнє-Нємецьке» на кордоні зі Словаччиною і проїзд вантажівок там здійснюється у звичайному режимі.
За словами заступника міністра, команда Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України на чолі з Олександром Кубраковим проводить багато непублічної роботи та комунікації з партнерами, щоб отримати головну новину з польського кордону.
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За матеріалами:
Укрінформ
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