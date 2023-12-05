У Єврокомісії підтримують збереження «транспортного безвізу» для України — Finance.ua

У Єврокомісії підтримують збереження «транспортного безвізу» для України Сьогодні 15:39

У Єврокомісії підтримують збереження «транспортного безвізу» для України

Єврокомісарка із питань транспорту Адіна Велян заявила, що ЄС підтримує збереження Угоди про лібералізацію перевезень між Україною та ЄС.

Про це єврокомісарка заявила 4 грудня на пресконференції у Брюсселі.

«Ми не можемо ігнорувати неймовірні труднощі, з якими стикаються водії, від яких залежить наша економіка. Втрати для ланцюгів постачання в країнах ЄС, у Польщі та Україні, є значними», — сказала Велян.

Єврокомісарка зазначила, що європейські служби безпосередньо спілкувалися з протестувальниками та працюють з владою Польщі та України упродовж останніх тижнів, аби знайти прийнятні рішення в межах чинного законодавства.

«Зокрема, ми запропонували список з 13 заходів, які, на думку Комісії, можуть бути швидко реалізовані та вирішать обґрунтовані занепокоєння, висловлені протестувальниками», — сказала вона.

Велян підкреслила, що не вірить, що держави-члени ЄС не визнають свою роль та відповідальність у розв’язанні цього питання, а також, у визнанні того факту, що є нова угода, яку потрібно захищати та забезпечувати її виконання.

«Тим часом люди страждають, а наш зовнішній кордон ЄС стає заручником. Отже, ідея повернення до дозволів є неприйнятною», — наголосила Велян.

Посадовець додала, що твердо вирішила захищати Угоду про лібералізацію перевезень між Україною та ЄС та продовжувати пояснювати її переваги як для європейського ринку, так і для України та Молдови.

«Я дуже сподіваюся, що влада країн-членів ЄС серйозно поставиться до своїх обов’язків», — додала Велян.

Своєю чергою заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач заявив , що Європейська комісія не планує вносити зміни до діючої Угоди про лібералізацію вантажних перевезень автомобільним транспортом.

«Єврокомісія не планує вносити зміни до діючої угоди про лібералізацію вантажних перевезень, а навпаки — висловлює готовність відстоювати транспортний безвіз. Про це за результатами Ради міністрів транспорту ЄС заявила комісарка Адіна Велян», — йдеться в повідомленні.

Деркач також зазначив, що наразі вдалося призупинити блокаду пункту пропуску «Ужгород — Вишнє-Нємецьке» на кордоні зі Словаччиною і проїзд вантажівок там здійснюється у звичайному режимі.

За словами заступника міністра, команда Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України на чолі з Олександром Кубраковим проводить багато непублічної роботи та комунікації з партнерами, щоб отримати головну новину з польського кордону.

Укрінформ За матеріалами:

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