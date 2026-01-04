За що у Польщі вилучатимуть права у 2026 році Сьогодні 14:12 — Технології&Авто

В 2026 році набули чинності правила, які посилять покарання за порушення ПДР на польських дорогах. Зміни спрямовані на підвищення безпеки.

Раніше водіїв могли на місці позбавити водійських прав за такі правопорушення, як керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, перевищення швидкості понад 50 км/год у населеному пункті або перевезення більшої кількості людей, ніж максимальна вантажопідйомність транспортного засобу, пише inpoland.

З 2026 року позбавлення водійських прав також застосовуватиметься до перевищення швидкості понад 50 км/год поза населеними пунктами на дорозі з одностороннім рухом та двостороннім рухом.

За даними Мінінфраструктури, за статистикою — на таких ділянках доріг відбувається 80% аварій та 87% аварій зі смертельними наслідками.

У 2025 році поліція вилучила понад 72 000 водійських посвідчень, більшість з яких за перевищення швидкості в населених пунктах.

Нові правила також передбачають суворіші наслідки для рецидивістів. Водії, які керують транспортним засобом, будучи тимчасово позбавленими права керування, можуть назавжди втратити свої права. Нове посвідчення водія буде доступне лише через 5 років.

Зміни також торкнуться системи штрафних балів. Водії більше не зможуть скасувати бали за найсерйозніші порушення, такі як:

обгін на пішохідному переході,

перевищення швидкості понад 50 км/год,

проїзд на червоне світло.

Скасувати штрафні бали на курсах WORD буде можливе лише у випадку незначних порушень, наприклад, незначного перевищення швидкості або неправильного паркування.

Водії з випробувальним терміном, які накопичать понад 12 штрафних балів, повинні будуть пройти годинний практичний курс навчання вартістю 300 злотих.

Курс включає, серед іншого, повороти на різних швидкостях з увімкненою та вимкненою системою ESP, а також екстрене гальмування на прямій та в повороті з ABS. Крім того, протягом випробувального терміну рівень алкоголю в крові має дорівнювати нулю.

