У ЄС прийнято новий пакт про міграцію та притулок — Finance.ua

У ЄС прийнято новий пакт про міграцію та притулок
Рада ЄС затвердила новий пакт Євросоюзу про міграцію та притулок, який у Брюсселі розцінюють як «знакову реформу» європейської міграційної системи.
«Пакт про надання притулку та міграції забезпечить більш справедливу і надійну міграційну систему, яка приведе до конкретних змін на місцях. Ці нові правила зроблять європейську систему притулку ефективнішою і підвищать солідарність між державами-членами», — заявила держсекретар з питань притулку та міграції Бельгії, яка головує в Раді ЄС, Ніколь де Моор.
За її словами, «Європейський Союз також продовжить тісну співпрацю з третіми країнами для усунення корінних причин нелегальної міграції».
Як вважають у ЄС, новий пакт встановлює набір правил, які допоможуть упорядковано управляти прибуттям мігрантів і біженців, створити ефективні й однакові процедури та забезпечити справедливий розподіл міграційного навантаження між державами-членами.
У комюніке Ради ЄС зазначено, що вона ухвалила у вівторок «загалом 10 законодавчих актів, які реформують всю європейську систему управління притулком і міграцією».
Держави — члени ЄС тепер матимуть два роки, щоб імплементувати ухвалені радою закони. Європейська комісія незабаром представить загальний план їх застосування, щоб надати допомогу державам-членам у цьому процесі, повідомили в Брюсселі.
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