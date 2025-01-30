У ЄС пропонують запровадити податок за користування Балтійським морем — Finance.ua

У ЄС пропонують запровадити податок за користування Балтійським морем
Країни Європейського Союзу (ЄС) можуть запровадити податок для судноплавних компаній за використання Балтійського моря, щоб покрити витрати на захист підводних кабелів.
Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур у коментарі Reuters.
«Однієї миті, можливо, ми побачимо, що при проходженні через датські протоки компаніям доведеться заплатити певну суму», — сказав Певкур.
За його словами, податок буде «по суті страховим збором за можливі пошкодження» інфраструктури на морському дні. Як приклад, він навів аеропорти, які стягують з пасажирів збір за посадку, який включається у вартість квитка. Також розглядаються й інші заходи щодо захисту підводної інфраструктури: встановлення датчиків для виявлення якорів, які волочаться дном, та будівництво захисних споруд навколо кабелів, зазначив міністр оборони Естонії.
Однак, за його словами, всі ці заходи є дорогими, і в результаті споживачам доведеться платити більше за рахунок підвищення податків або витрат на комунальні послуги. Але податок на судноплавство у Балтиці може допомогти цього уникнути. Найближчим часом країнам ЄС доведеться ухвалити рішення з цього питання, сказав Певкур.
В останні кілька місяців у Балтійському морі сталося кілька інцидентів із пошкодженням кабелів. З цієї причини флот НАТО посилило патрулювання у регіоні.
18 листопада 2024 року фінська влада заявила про пошкодження підводного телекомунікаційного кабелю, який пролягає через Балтійське море між Фінляндією та Німеччиною. Тоді ж було зафіксовано обрив ще одного — між Литвою та Швецією.
На початку грудня на інтернет-лінії між Швецією та Фінляндією сталися два нові розриви кабелю. Пошкодження сталося на суходолі в Еспоо та Віхті.
25 грудня фінський національний оператор електромереж Fingrid заявив про пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2, який зʼєднує Фінляндію та Естонію.
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