У ЄС пропонують запровадити податок за користування Балтійським морем — Finance.ua

У ЄС пропонують запровадити податок за користування Балтійським морем Сьогодні 19:15 — Світ

Країни Європейського Союзу (ЄС) можуть запровадити податок для судноплавних компаній за використання Балтійського моря, щоб покрити витрати на захист підводних кабелів.

Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур у коментарі Reuters.

«Однієї миті, можливо, ми побачимо, що при проходженні через датські протоки компаніям доведеться заплатити певну суму», — сказав Певкур.

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За його словами, податок буде «по суті страховим збором за можливі пошкодження» інфраструктури на морському дні. Як приклад, він навів аеропорти, які стягують з пасажирів збір за посадку, який включається у вартість квитка. Також розглядаються й інші заходи щодо захисту підводної інфраструктури: встановлення датчиків для виявлення якорів, які волочаться дном, та будівництво захисних споруд навколо кабелів, зазначив міністр оборони Естонії.

Однак, за його словами, всі ці заходи є дорогими, і в результаті споживачам доведеться платити більше за рахунок підвищення податків або витрат на комунальні послуги. Але податок на судноплавство у Балтиці може допомогти цього уникнути. Найближчим часом країнам ЄС доведеться ухвалити рішення з цього питання, сказав Певкур.

В останні кілька місяців у Балтійському морі сталося кілька інцидентів із пошкодженням кабелів. З цієї причини флот НАТО посилило патрулювання у регіоні.

18 листопада 2024 року фінська влада заявила про пошкодження підводного телекомунікаційного кабелю, який пролягає через Балтійське море між Фінляндією та Німеччиною. Тоді ж було зафіксовано обрив ще одного — між Литвою та Швецією.

На початку грудня на інтернет-лінії між Швецією та Фінляндією сталися два нові розриви кабелю. Пошкодження сталося на суходолі в Еспоо та Віхті.

25 грудня фінський національний оператор електромереж Fingrid заявив про пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2, який зʼєднує Фінляндію та Естонію.

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