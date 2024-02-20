У ЄС повідомили про виділення 75 млн євро на гумдопомогу Україні — Finance.ua

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У ЄС повідомили про виділення 75 млн євро на гумдопомогу Україні

Казна та Політика
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У ЄС повідомили про виділення 75 млн євро на гумдопомогу Україні
У ЄС повідомили про виділення 75 млн євро на гумдопомогу Україні
Єврокомісія оголосила у вівторок про виділення «початкової гуманітарної допомоги» Україні й Молдові на 2024 рік у розмірі 83 млн євро.
«Щоб допомогти найбільш вразливим людям у 2024 році ЄС надасть початкові 75 млн євро гуманітарної допомоги Україні та 8 млн євро — Молдові. І ми і далі уважно стежитимемо за мінливими потребами на місцях, щоб реагувати на найнагальніші гуманітарні проблеми», — заявив член ЄК з антикризового управління Янез Ленарчич.
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У комюніке Єврокомісії пояснюється, що 75 млн євро для України виділено на гуманітарні проєкти «з надання екстреної допомоги, включно з доступом до основних потреб, як-от житло, послуги із захисту, питна вода, освіта й охорона здоров’я».
Гуманітарні проєкти для Молдови на 8 млн євро передбачають «адресну допомогу найуразливішим верствам населення, включно з гуманітарною грошовою допомогою для задоволення основних потреб, захисту та охорони здоров’я».
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Єврокомісія повідомила, що з урахуванням цього нового фінансування вона виділила загалом 926 млн євро на програми гуманітарної допомоги цивільному населенню України після лютого 2022 року. Із цих коштів 860 млн євро призначено для гуманітарних програм усередині України і 66 млн євро — для підтримання українських біженців у сусідній Молдові.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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