У Yasno спрогнозували, скільки годин на день українці взимку будуть зі світлом — Finance.ua

У Yasno спрогнозували, скільки годин на день українці взимку будуть зі світлом Сьогодні 12:00 — Енергетика

У Yasno спрогнозували, скільки годин на день українці взимку будуть зі світлом

Взимку українцям можуть давати світло на п’ять-шість годин на день. Але ситуація може бути кращою, якщо вдасться відновити більше пошкоджених об’єктів енергетики та збільшити можливості імпорту.

Про це генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко розповів у ефірі Business Breakfast

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«Щодо зими, то весь прогноз базується на двох речах: чи зможемо ми збільшити фізичну можливість імпорту електроенергії. Про це вже всі говорили, я сподіваюся, що до кінця літа чи початку опалювального сезону у нас збільшиться ця фізична можливість для імпорту… По-друге, всі атомні блоки ремонтуються зараз, щоби все працювало взимку. По-третє, ми частково відремонтуємо те, що можна відремонтувати», — розповів Коваленко.

Погана новина, за його словами, полягає в тому, що взимку пік споживання електроенергії ще більший, ніж улітку.

«Тут теж ми залежимо від температури. Якщо взимку буде +10 у середньому, то це буде для нас щастя. Якщо буде -15 і більше, це для нас буде погано. Бо чим нижча температура, тим більше споживання на опалення», — сказав Коваленко.

Він спрогнозував, що взимку генераційний дефіцит може становити 30−35%.

«Якщо відповідати на запитання: шість-п'ять годин світла для споживачів на день — це досить реально, але я думаю, що може бути краще. Це залежить від того, скільки ми відновимо. Тому за прогнозом на зиму: я вважаю, що потрібно готуватися, виходячи з того, що буде 5−6 годин на день. Але наприкінці серпня потрібно буде оновити прогноз», — сказав гендиректор Yasno.

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Він також розповів, що влітку пік споживання електроенергії на 30% більше, ніж у березні-квітні — насамперед через використання кондиціонерів, а також через ремонт атомної генерації. На даний момент дефіцит електрики становить від 15 до 25%.

У міжсезоння — у вересні та на початку жовтня — ситуація буде кращою, оскільки споживання знизиться.

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