Енергоатом попередив про можливий дефіцит генерації — Finance.ua

Енергоатом попередив про можливий дефіцит генерації Сьогодні 04:12 — Енергетика

Енергоатом попередив про можливий дефіцит генерації

Незабаром в Україні відключать на ремонт енергоблок на одній з АЕС. Це може вплинути на ситуацію в енергосистемі.

Про це повідомив Енергоатом.

«Найближчими днями Енергоатом виведе у ремонт ще один енергоблок-тисячник. Враховуючи це, а також зростання споживання електроенергії у липні, дефіцит генерації в енергосистемі може збільшитись», — йдеться у повідомленні.

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При цьому у компанії додали, що з іншого боку, саме такий графік ремонтів дозволить восени максимально скоротити тривалість вимушених відключень електроенергії.

Стверджується, що зараз Енергоатом ремонтує енергоблоки з випередженням графіків. Вже завершено ремонти трьох блоків потужністю 2420 МВт. Ще п’ять енергоблоків потрібно відремонтувати.

«Загальна тривалість ремонтів вже зменшена на 22,3 доби від запланованого. В результаті АЕС виробили додаткових 171, 84 млн кВт електроенергії та підтримали енергосистему, скоротивши тривалість відключень у червні», — додали у компанії.

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