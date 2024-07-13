У яких країнах Європи зросла вартість оренди та купівлі житла на 200% - дослідження — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У яких країнах Європи зросла вартість оренди та купівлі житла на 200% - дослідження

Нерухомість
47
У яких країнах Європи зросла вартість оренди та купівлі житла на 200% - дослідження
У яких країнах Європи зросла вартість оренди та купівлі житла на 200% - дослідження
Спеціалісти порівняли перший квартал 2024 року з базовим періодом 2010 року та визначили країни, де вартість житла зросла рекордно, а також країни з високим рівнем життя, де вартість житлових квадратів зменшилася.
Відповідне дослідження публікує Eurostat.

Купівля житла

У цілому спеціалісти виявили понад 20 країн Європи, де вартість житла зросла.
Рекордно зросла вартість житла в Естонії (+223%) та Угорщині (+207%). Дещо менше, але майже досягають рекордного рівня такі європейські країни, як Литва (+170%), Латвія (+140%), Чехія (+125%), Австрія (+108%) і Люксембург (+101%).
Як зазначають спеціалісти, зниження вартості спостерігалося в Італії, де ціна за житло стала дешевшою на 8%, та на Кіпрі, де відповідна вартість послуг зменшилася на 1,2%.
У яких країнах Європи зросла вартість оренди та купівлі житла на 200% - дослідження

Оренда квартири

Щодо орендної плати за квартиру, то вона зросла в 26 країнах Європейського Союзу.
Найвище зростання орендної плати за житло зафіксовано в Естонії — +201%, Литві (+174%) та Ірландії (+104%).
Єдина країна, де відбулося зниження цін на оренду, — Греція. Тут орендна плата скоротилася на 19%.

Довідка Finance.ua:

  • за результатами опитування Work.ua, перш за все українців, які шукають квартиру, цікавить вартість житла. Це головний критерій під час вибору, який опитані враховують на 72%;
  • за даними ЛУН, мінімальна середня ціна на однокімнатні квартири в Києві становить 41 900 доларів. Ця сума може служити орієнтиром для тих, хто шукає житло в Деснянському районі;
  • як свідчить статистика Держстату, оренда однокімнатної квартири в Києві подорожчала на 103,35 грн. Водночас, вартість оренди аналогічної квартири в Київській області зросла на 178,58 грн.
За матеріалами:
Дзеркало Тижня
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.