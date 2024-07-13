У яких країнах Європи зросла вартість оренди та купівлі житла на 200% - дослідження — Finance.ua

У яких країнах Європи зросла вартість оренди та купівлі житла на 200% - дослідження Сьогодні 16:08 — Нерухомість

У яких країнах Європи зросла вартість оренди та купівлі житла на 200% - дослідження

Спеціалісти порівняли перший квартал 2024 року з базовим періодом 2010 року та визначили країни, де вартість житла зросла рекордно, а також країни з високим рівнем життя, де вартість житлових квадратів зменшилася.

Відповідне дослідження публікує Eurostat.

Купівля житла

У цілому спеціалісти виявили понад 20 країн Європи, де вартість житла зросла.

Рекордно зросла вартість житла в Естонії (+223%) та Угорщині (+207%). Дещо менше, але майже досягають рекордного рівня такі європейські країни, як Литва (+170%), Латвія (+140%), Чехія (+125%), Австрія (+108%) і Люксембург (+101%).

Як зазначають спеціалісти, зниження вартості спостерігалося в Італії, де ціна за житло стала дешевшою на 8%, та на Кіпрі, де відповідна вартість послуг зменшилася на 1,2%.

Оренда квартири

Щодо орендної плати за квартиру, то вона зросла в 26 країнах Європейського Союзу.

Найвище зростання орендної плати за житло зафіксовано в Естонії — +201%, Литві (+174%) та Ірландії (+104%).

Єдина країна, де відбулося зниження цін на оренду, — Греція. Тут орендна плата скоротилася на 19%.

Довідка Finance.ua:

за результатами опитування Work.ua, перш за все українців, які шукають квартиру, цікавить вартість житла. Це головний критерій під час вибору, який опитані враховують на 72%;

за даними ЛУН, мінімальна середня ціна на однокімнатні квартири в Києві становить 41 900 доларів. Ця сума може служити орієнтиром для тих, хто шукає житло в Деснянському районі;

як свідчить статистика Держстату, оренда однокімнатної квартири в Києві подорожчала на 103,35 грн. Водночас, вартість оренди аналогічної квартири в Київській області зросла на 178,58 грн.



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