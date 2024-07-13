У яких країнах Європи зросла вартість оренди та купівлі житла на 200% - дослідження — Finance.ua

У яких країнах Європи зросла вартість оренди та купівлі житла на 200% - дослідження
Спеціалісти порівняли перший квартал 2024 року з базовим періодом 2010 року та визначили країни, де вартість житла зросла рекордно, а також країни з високим рівнем життя, де вартість житлових квадратів зменшилася.
Відповідне дослідження публікує Eurostat.
Купівля житла
У цілому спеціалісти виявили понад 20 країн Європи, де вартість житла зросла.
Рекордно зросла вартість житла в Естонії (+223%) та Угорщині (+207%). Дещо менше, але майже досягають рекордного рівня такі європейські країни, як Литва (+170%), Латвія (+140%), Чехія (+125%), Австрія (+108%) і Люксембург (+101%).
Як зазначають спеціалісти, зниження вартості спостерігалося в Італії, де ціна за житло стала дешевшою на 8%, та на Кіпрі, де відповідна вартість послуг зменшилася на 1,2%.
Оренда квартири
Щодо орендної плати за квартиру, то вона зросла в 26 країнах Європейського Союзу.
Найвище зростання орендної плати за житло зафіксовано в Естонії — +201%, Литві (+174%) та Ірландії (+104%).
Єдина країна, де відбулося зниження цін на оренду, — Греція. Тут орендна плата скоротилася на 19%.
Довідка Finance.ua:
- за результатами опитування Work.ua, перш за все українців, які шукають квартиру, цікавить вартість житла. Це головний критерій під час вибору, який опитані враховують на 72%;
- за даними ЛУН, мінімальна середня ціна на однокімнатні квартири в Києві становить 41 900 доларів. Ця сума може служити орієнтиром для тих, хто шукає житло в Деснянському районі;
- як свідчить статистика Держстату, оренда однокімнатної квартири в Києві подорожчала на 103,35 грн. Водночас, вартість оренди аналогічної квартири в Київській області зросла на 178,58 грн.
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