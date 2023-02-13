У яких галузях працювало найбільше підприємств у 2022 році — дані Держстату — Finance.ua

У яких галузях працювало найбільше підприємств у 2022 році — дані Держстату Сьогодні 16:05 — Фондовий ринок

У яких галузях працювало найбільше підприємств у 2022 році — дані Держстату

Майже 660 тис. підприємств залишалися активними в Україні у 2022 році.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними Держстату, загальна кількість активних підприємств в Україні станом на 1 листопада 2022 року становила 659 755.

Найбільше з них займалися такими видами діяльності, як-от:

Діяльність інших громадських організацій, не введених до інших угруповань (КВЕД) – 93 046 підприємств. Комплексне обслуговування об'єктів – 61 370. Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур — 36 982. Надання в оренду та експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна — 28 336. Державне управління загального характеру — 26 879. Діяльність професійних спілок — 25 918. Діяльність релігійних організацій — 25 886. Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання (не введено до інших угруповань) — 23 386. Неспеціалізована оптова торгівля — 19 925. Загальна середня освіта — 14 694.

За місцем реєстрації найбільше активних підприємств працювало в Києві – 124 330. Найменше – у Чернівецькій області: 10 659 підприємств.

Нагадаємо, інфляція на споживчому ринку України у 2022 році сягнула 26,6%. Найбільше за рік подорожчали яйця (на 76,6%), фрукти (на 73,8%), овочі (51,8%) та риба з морепродуктами (45,8%).

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