У яких галузях працювало найбільше підприємств у 2022 році — дані Держстату — Finance.ua
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У яких галузях працювало найбільше підприємств у 2022 році — дані Держстату

Фондовий ринок
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У яких галузях працювало найбільше підприємств у 2022 році — дані Держстату
У яких галузях працювало найбільше підприємств у 2022 році — дані Держстату
Майже 660 тис. підприємств залишалися активними в Україні у 2022 році.
Про це повідомляє Державна служба статистики.
За даними Держстату, загальна кількість активних підприємств в Україні станом на 1 листопада 2022 року становила 659 755.
Найбільше з них займалися такими видами діяльності, як-от:
  1. Діяльність інших громадських організацій, не введених до інших угруповань (КВЕД) – 93 046 підприємств.
  2. Комплексне обслуговування об'єктів – 61 370.
  3. Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур — 36 982.
  4. Надання в оренду та експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна — 28 336.
  5. Державне управління загального характеру — 26 879.
  6. Діяльність професійних спілок — 25 918.
  7. Діяльність релігійних організацій — 25 886.
  8. Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання (не введено до інших угруповань) — 23 386.
  9. Неспеціалізована оптова торгівля — 19 925.
  10. Загальна середня освіта — 14 694.
За місцем реєстрації найбільше активних підприємств працювало в Києві – 124 330. Найменше – у Чернівецькій області: 10 659 підприємств.
Нагадаємо, інфляція на споживчому ринку України у 2022 році сягнула 26,6%. Найбільше за рік подорожчали яйця (на 76,6%), фрукти (на 73,8%), овочі (51,8%) та риба з морепродуктами (45,8%).

Довідка Finance.ua:

  • для пошуку та залучення нових інвестицій Європейська Бізнес Асоціація та Global Business for Ukraine, спільно з Ukraine Invest, запустили Карту інвестиційних та бізнес можливостей України;
  • за підсумками року, більшість компаній повідомляють про падіння їхніх доходів у доларах США: у 29% відбулось падіння до 20%, у 54% — падіння на 21% і більше. Тільки 6% опитаних повідомили про відсутність змін, і ще 11% можуть похвалитися зростанням доходів у такий складний рік;
  • повномасштабне вторгнення росії 24 лютого 2022 року спричинило падіння обсягу клієнтських замовлень у сфері послуг та торгівлі, але протягом року підприємці змогли відновити свою діяльність, а в деяких регіонах — навіть вийти на довоєнний рівень і вище.
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За матеріалами:
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