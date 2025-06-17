У WhatsApp зʼявиться реклама та платні підписки — Finance.ua

У WhatsApp зʼявиться реклама та платні підписки Сьогодні 22:26 — Технології&Авто

У WhatsApp зʼявиться реклама та платні підписки

У WhatsApp зʼявиться реклама. Окрім того, месенджер дозволить авторам каналів продавати підписки.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяви представників компанії.

Реклама з’являтиметься у вкладці «Оновлення» — це окремий розділ застосунку, де розміщуються «Статуси» (аналог «історій»), а також нова функція «Канали». Як стверджують в компанії, цю вкладку щодня переглядають 1,5 мільярда користувачів.

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Рекламодавці також можуть платити за просування свого WhatsApp-каналу та розміщувати його на видному місці в «Оновленнях». Канали дозволять брендам або знаменитостям публікувати дописи для групи підписників, подібно до величезної розсилки електронних листів.

WhatsApp також дозволить адміністраторам каналів продавати підписки, тобто вони зможуть створювати спеціальні повідомлення лише для групи платних клієнтів. Під час запуску Meta не отримуватиме прибутку від таких підписок, але згодом планує стягувати комісію у 10% від продажів. Про це заявила віцепрезидентка WhatsApp з продуктів Еліс Ньютон Рекс.

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Розширення монетизації месенджера збігається з масштабними вкладеннями Meta у сферу штучного інтелекту. Компанія погодилася інвестувати 14,3 мільярда доларів у 49% акцій стартапу Scale AI, який займається маркуванням даних для ШІ. Це створює додаткове навантаження на рекламний бізнес компанії, який має забезпечувати фінансування довгострокових проєктів.

За словами віцепрезидентки з продуктів компанії, реклама в WhatsApp використовуватиме широкий, загальний таргетинг, такий як місцезнаходження користувача, мовні налаштування та канали, на які він підписаний. Meta не використовуватиме інформацію про людину з Facebook чи Instagram для показу їй реклами в WhatsApp, якщо вона явно не пов’язала свої облікові записи, додала вона.

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