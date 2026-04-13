0 800 307 555
укр
0 800 307 555
У WhatsApp можна буде спілкуватися без розкриття мобільного номера

Технології&Авто
23
Опцію впроваджують поступово
Опцію впроваджують поступово
У месенджері WhatsApp почали поступово впроваджувати функцію юзернеймів. Завдяки цьому користувачі зможуть спілкуватися, не розкриваючи свого номера телефону.
Про це повідомляє Yahoo Tech із посиланням на WABetaInfo.

Що відомо про нову функцію

Функція дозволяє створити унікальний нікнейм, ділитися ним замість номера телефону та швидше знаходити контакти в месенджері.
Опцію впроваджують поступово. Щоб перевірити, чи вона вже доступна, необхідно відкрити налаштування в WhatsApp і переглянути, чи є новий розділ Username.
Після цього можна створити нік або використати той, що вже є у Facebook чи Instagram.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що WhatsApp презентував низку нових функцій, спрямованих на полегшення управління бесідами, спрощення переходу між платформами та впровадження штучного інтелекту в редагування фото. Розробники зосередилися на найбільш затребуваних запитах користувачів: від оптимізації пам’яті пристрою до інтеграції Meta AI.
За матеріалами:
ain
Технології
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems