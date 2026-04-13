У WhatsApp можна буде спілкуватися без розкриття мобільного номера Сьогодні 03:12 — Технології&Авто

У месенджері WhatsApp почали поступово впроваджувати функцію юзернеймів. Завдяки цьому користувачі зможуть спілкуватися, не розкриваючи свого номера телефону.

Про це повідомляє Yahoo Tech із посиланням на WABetaInfo.

Що відомо про нову функцію

Функція дозволяє створити унікальний нікнейм, ділитися ним замість номера телефону та швидше знаходити контакти в месенджері.

Опцію впроваджують поступово. Щоб перевірити, чи вона вже доступна, необхідно відкрити налаштування в WhatsApp і переглянути, чи є новий розділ Username.

Читайте також У WhatsApp з’явилася нова функція для групових бесід

Після цього можна створити нік або використати той, що вже є у Facebook чи Instagram.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що WhatsApp презентував низку нових функцій, спрямованих на полегшення управління бесідами, спрощення переходу між платформами та впровадження штучного інтелекту в редагування фото. Розробники зосередилися на найбільш затребуваних запитах користувачів: від оптимізації пам’яті пристрою до інтеграції Meta AI.

ain За матеріалами:

