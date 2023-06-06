У ВР пропонують суттєво підвищити ставки акцизу на автогаз та дизпаливо з 1 липня — Finance.ua
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У ВР пропонують суттєво підвищити ставки акцизу на автогаз та дизпаливо з 1 липня

Казна та Політика
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У ВР пропонують суттєво підвищити ставки акцизу на автогаз та дизпаливо з 1 липня
У ВР пропонують суттєво підвищити ставки акцизу на автогаз та дизпаливо з 1 липня
Нові ставки акцизного податку на автогаз та дизпаливо можуть суттєво зрости в Україні вже з 1 липня.
Про це йдеться в законопроєкті № 9348, текст якого з’явився на сайті Верховної Ради.
У вересні торік президент Володимир Зеленський підписав закон, що частково повертає акцизний податок на пальне за винятком пального на потреби військових. Цим же законом повернення акцизів на «довоєнний» рівень відтерміновано до 1 липня цього року.
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Після 1 липня ставка ПДВ повернеться до рівня 20%, якою вона була до запровадження пільг у березні торік, а акцизи — до 213 євро та 140 євро за 1000 л на бензин і дизель відповідно.
Законопроєкт № 9348 є альтернативним до ухвалених торік змін, та передбачає, що акцизи на автогаз та дизельне паливо зростуть більше, ніж становили до великої війни. При цьому на бензини — зменшаться.
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Як зазначається в пояснювальній записці, на сьогодні значно нижча ставка акцизного податку на скраплений газ робить цей продукт значно привабливішим для споживача в порівнянні з бензином. Своєю чергою, на сьогодні ринок скрапленого газу є імпортозалежним.
Водночас наявні нафтопереробні потужності України спроможні забезпечувати внутрішній ринок бензинів в повному обсязі.
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Тож, законопроєктом пропонується вирівняти перекос між ставками акцизного податку між бензином, дизпаливом та скрапленим газом. Вирівнювання має відбутися шляхом підвищення ставок.
Проєктом пропонується встановити такі ставки акцизного податку:
  • для бензинів — 175 євро за 1000 літрів,
  • дизельне пальне — 175 євро за 1000 літрів,
  • газ скраплений — 129,5 євро за 1000 літрів.
Як очікує автор законопроєкту, член парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат Мар’ян Заблоцький, такі ставки попутно забезпечать надходження до державного бюджету у розмірі 6,4 млрд грн щомісяця, що на 1,2 млрд грн більше порівняно зі ставками чинної редакції Податкового кодексу.
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Починаючи з 30 вересня 2022 року тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, але не довше ніж до 1 липня 2023 року, запроваджено такі ставки акцизного податку:
  • на бензини моторні, важкі дистиляти — 100,00 євро за 1000 літрів;
  • на біодизель і його суміші, а також на паливо моторне альтернативне — 100,00 євро за 1000 літрів,
  • на скраплений газ, бутан, ізобутан — 52 євро за 1000 літрів.
Крім того, на сьогодні діють зміни щодо податку на додану вартість. Законом було установлено ставку ПДВ в розмірі 7% на операції з увезення на митну територію України та операції з постачання на митній території України окремих видів пального й нафтопродуктів. Термін дії вказаної ставки ПДВ (7%) обмежено періодом дії воєнного стану, але не довше ніж до 1 липня 2023 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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