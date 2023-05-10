Уряд заборонив імпорт пального невизначеного походження — Finance.ua

Уряд заборонив імпорт пального невизначеного походження
Кабінет Міністрів доповнив Постанову № 1147 з метою заблокувати потрапляння російського палива, нафти та нафтопродуктів в Україну.
Про це повідомив заступник Міністра енергетики Микола Колісник у фейсбуці.
Заборона стосуватиметься таких видів товарів:
- нафта й нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів);
- нафта і нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; відпрацьовані нафтопродукти;
- гази нафтові й інші вуглеводні в газоподібному стані;
- паливо моторне альтернативне, в іншому місці не зазначене;
- біодизель та його суміші, що не містять або містять менш як 70 мас.% нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід.
«Відтепер паливо невизначеного походження не зможе потрапити на український ринок. Це ще один вагомий крок для захисту наших національних інтересів та суверенітету», — пише Колісник.
Зазначається, що проєкт рішення сформовано після консультацій з учасниками ринку та активної взаємодії Міністерство економіки України, Міністерства енергетики України та Держмитслужби.
«Важливо тримати спільну позицію в дипломатичному діалозі з країнами сусідами щодо аналогічних заходів», — наголосив заступник Міненерго.
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