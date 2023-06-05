Названо головний секрет економії пального при їзді трасою — Finance.ua

Названо головний секрет економії пального при їзді трасою 05.06.2023, 00:11 — Технології&Авто

Оптимальна, тобто найнижча витрата палива при русі по трасі досягається на швидкості від 90 до 110 км/год.

Як відомо, витрата, яка зазвичай вказується в посібнику з експлуатації автомобіля, насправді є мінімально можливим значенням, що досягається лише за певних умов.

Так, наприклад, у режимі їзди «газ у підлогу» або тоді, коли водій просто динамічно водить авто, заощадити пальне точно не вийде.

Головний метод економії пального — це не мчати без причини, не натискати газ наповну, як люблять чимало наших водіїв.

Інженери давно підрахували, що на швидкості від 90 до 110 кілометрів на годину досягається оптимальна витрата пального. Як не дивно, дорожні знаки на наших трасах підказують водієві, з якою швидкістю треба їхати, щоб ощадливо витрачати паливо і при цьому не порушувати ПДР.

Нагадаємо, з липня на українських АЗС може значно здорожчати пальне. Директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн каже, що літр бензину А-95 подорожчає на 9−11 грн до 54,5−56,5 грн, дизельного пального — на 6−8 грн до 51,9−53,9 грн, скрапленого газу — на 2−3 грн до 23,8−24,8 грн.

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