У восьмому оновленні Samsung додасть нову функцію захисту акумулятора — Finance.ua

У восьмому оновленні Samsung додасть нову функцію захисту акумулятора
Літій-іонні батареї у смартфонах мають фіксовану кількість циклів зарядження/розрядження. Щоб подовжити термін служби акумулятора, розробники додають програмне забезпечення, що не дозволяє телефону розряджатися і заряджатися повністю.
Про це пише Sammy Fans.
Компанія Samsung також інформувала раніше: термін служби акумулятора може скоротитися, якщо тримати телефон постійно зарядженим на 100%.
Щоб запобігти цьому, в операційній системі One UI 7 вже є захист батареї, але оновлення One UI 8 підвищить ефективність цієї функції.
Програмне забезпечення One UI 7 дозволяло користувачеві обирати між трьома сценаріями захисту:
- Базовий — при зарядці на 100% процес зупиняється і відновлюється, коли акумулятор сідає на 5%;
- Адаптивний — залежить від активності користувача. Вночі телефон тримає заряд на 80% і переходить у базовий режим перед орієнтованим прокиданням власника;
- Максимальний — у цьому режимі користувач за допомогою повзунка на екрані сам встановлює обмеження, на скільки буде заряджатися його смартфон. Це може бути 80%, 85%, 90% та 95%.
В операційній системі One UI 8 очікується, що адаптивний режим стане частиною базового.
Якщо прокидання прогнозоване, смартфон діє за другим сценарієм.
Коли смартфон не може передбачити час активності свого власника, він переходить у перший захисний режим.
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