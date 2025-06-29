У восьмому оновленні Samsung додасть нову функцію захисту акумулятора — Finance.ua
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У восьмому оновленні Samsung додасть нову функцію захисту акумулятора

Технології&Авто
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У восьмому оновленні Samsung додасть нову функцію захисту акумулятора
У восьмому оновленні Samsung додасть нову функцію захисту акумулятора
Літій-іонні батареї у смартфонах мають фіксовану кількість циклів зарядження/розрядження. Щоб подовжити термін служби акумулятора, розробники додають програмне забезпечення, що не дозволяє телефону розряджатися і заряджатися повністю.
Про це пише Sammy Fans.
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Компанія Samsung також інформувала раніше: термін служби акумулятора може скоротитися, якщо тримати телефон постійно зарядженим на 100%.
Щоб запобігти цьому, в операційній системі One UI 7 вже є захист батареї, але оновлення One UI 8 підвищить ефективність цієї функції.
Програмне забезпечення One UI 7 дозволяло користувачеві обирати між трьома сценаріями захисту:
  1. Базовий — при зарядці на 100% процес зупиняється і відновлюється, коли акумулятор сідає на 5%;
  2. Адаптивний — залежить від активності користувача. Вночі телефон тримає заряд на 80% і переходить у базовий режим перед орієнтованим прокиданням власника;
  3. Максимальний — у цьому режимі користувач за допомогою повзунка на екрані сам встановлює обмеження, на скільки буде заряджатися його смартфон. Це може бути 80%, 85%, 90% та 95%.
В операційній системі One UI 8 очікується, що адаптивний режим стане частиною базового.
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Якщо прокидання прогнозоване, смартфон діє за другим сценарієм.
Коли смартфон не може передбачити час активності свого власника, він переходить у перший захисний режим.
За матеріалами:
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