Samsung додасть ШІ-технології Perplexity до своїх продуктів — Finance.ua

Samsung додасть ШІ-технології Perplexity до своїх продуктів Вчора 03:19 — Технології&Авто

Samsung додасть ШІ-технології Perplexity до своїх продуктів

Samsung перебуває на фінальній стадії укладення великої угоди з Perplexity AI, яка передбачає впровадження пошукових технологій стартапу в екосистему пристроїв компанії.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

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Компанії ведуть переговори про попереднє встановлення програми та асистента Perplexity на нових пристроях Samsung, а також інтеграцію пошукових функцій стартапу в браузер Samsung.

Обговорюється також можливість використання технологій Perplexity у віртуальному асистенті Bixby.

Samsung планує оголосити про інтеграцію Perplexity вже цього року, щоб зробити сервіс одним із стандартних асистентів у лінійці Galaxy S26, запланованій на першу половину 2026 року. Остаточні деталі угоди ще не узгоджено і можуть змінитися.

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Samsung також планує стати одним із найбільших інвесторів у новому раунді фінансування Perplexity, який, за даними Bloomberg News, залучить $500 млн при оцінці стартапу в $14 млрд, пише видання.

Переговори про партнерство між компаніями почалися раніше цього року, а нещодавно сторони провели зустрічі в Південній Кореї, що наблизило їх до угоди.

Окрім цього, Samsung і Perplexity розглядають можливість створення операційної системи з елементами ШІ та додатка для AI-агентів, який використовуватиме функції Perplexity та інших асистентів.

Apple також виявляє інтерес до співпраці з Perplexity, розглядаючи стартап як альтернативу Google Search і ChatGPT для інтеграції в Siri, повідомило Bloomberg News.

Віце-президент Apple із сервісів Едді К’ю зазначив, що компанію вразили досягнення Perplexity, і переговори з ними вже розпочато.

Однак неясно, як партнерство Perplexity з Samsung, одним із головних конкурентів Apple, може вплинути на ці плани.

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