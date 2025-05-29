Для чого в камерах Samsung Galaxy S26 використовуватимуть чорнила — Finance.ua
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Для чого в камерах Samsung Galaxy S26 використовуватимуть чорнила

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Для чого в камерах Samsung Galaxy S26 використовуватимуть чорнила
Для чого в камерах Samsung Galaxy S26 використовуватимуть чорнила
У флагманському смартфоні Galaxy S26 Samsung планує одразу кілька технічних змін у камерах. Одна з них — зменшення товщини модулів за рахунок використання струменевого друку замість традиційних світлозахисних плівок.
Як повідомляє The Elec, підрозділ Samsung Electro-Mechanics впровадить у конструкцію модулів матове чорнило, що наноситиметься на внутрішню частину корпусу камери, так звану реберну поверхню, яка знаходиться між лінзою і корпусом.
Ця частина відповідає за фіксацію лінзи, але також може стати причиною перевідбиття світла, що призводить до появи відблисків і артефактів. Матовий друк виступить у ролі світлоблокувальника, зменшуючи ці спотворення і одночасно знижуючи висоту модуля.
Технологія заснована на патенті, поданому Samsung ще в 2018 році, і, за даними джерела, вона буде застосована в лінійці Galaxy S26.
Також відомо, що компанія працює над іншими експериментальними рішеннями, зокрема, тестує модульні камери, які можуть кріпитися за допомогою магнітів або RFID, а Galaxy S26 Ultra може отримати об’єктив зі змінною діафрагмою.
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За матеріалами:
УНІАН
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