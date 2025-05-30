Samsung оновлює флагмани: стартувала бета One UI 8 на Android 16 — Finance.ua
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Samsung оновлює флагмани: стартувала бета One UI 8 на Android 16

Технології&Авто
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Samsung оновлює флагмани: стартувала бета One UI 8 на Android 16
Samsung оновлює флагмани: стартувала бета One UI 8 на Android 16
Samsung розпочала розгортання бета-версії прошивки One UI 8, створеної на базі Android 16, для смартфонів серії Galaxy S25. Першими доступ до тестування отримали користувачі у Південній Кореї, Німеччині, Великій Британії та США.
Про це повідомляє SamMobile.
Щоб приєднатися до тестування, необхідно:
  • завантажити додаток Samsung Members з Galaxy Store;
  • увійти у свій обліковий запис Samsung;
  • вибрати програму One UI 8 Beta Program.
Після цього користувач отримає можливість встановити оновлення. На першому етапі програму відкрито лише для моделей Galaxy S25, S25+ та S25 Ultra в чотирьох зазначених країнах.
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Крім того, SamMobile також пише, що Samsung оприлюднила список змін, які користувачі зможуть побачити в One UI 8. Серед змін є покращення у продуктивності, як-от легше завантаження файлів та їх обмін через Quick Share, оновлене меню інтернет-з'єднання, більше опцій для під’єднання зовнішніх моніторів через Samsung Dex та покращене відображення двох додатків на одному екрані смартфона.
Samsung також оновила функції нагадувань, представивши новий інтерфейс і спростивши процес їх створення, включно з інтеграцією в додаток «Календар». Крім того, додаток «Камера» отримав нову можливість: свайп вгору або вниз відкриватиме швидкі налаштування.
У One UI 8 з’явилися вдосконалені безпечні теки, куди можна додавати додатки для приховування їхніх сповіщень під час блокування смартфона. Такі теки можна повністю приховати та зашифрувати.
Хоч цього разу оновлень інтерфейсу не було, загалом One UI 8 отримала багато покращень.
За матеріалами:
mezha.media
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