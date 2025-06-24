Samsung розглядає платну модель Galaxy AI: анонс очікується до кінця 2025 року — Finance.ua
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Samsung розглядає платну модель Galaxy AI: анонс очікується до кінця 2025 року

Технології&Авто
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Samsung розглядає платну модель Galaxy AI: анонс очікується до кінця 2025 року
Samsung розглядає платну модель Galaxy AI: анонс очікується до кінця 2025 року
Компанія Samsung досі стверджувала, що функції Galaxy AI будуть доступні користувачам безоплатно до кінця 2025 року, залишаючи відкритою можливість стягнення плати за ШІ. Хоча південнокорейський технологічний гігант поки що офіційно не розкриває своїх планів, новий слух стверджує, що конкретна інформація про ціни на цей функціонал буде оголошена в третьому кварталі цього року.
Оскільки до кінця року залишилося менше ніж півроку, цілком імовірно, що незабаром з’явиться більше інформації щодо цінової політики, яку Samsung має намір реалізувати для пакета Galaxy AI. При цьому поки ще до кінця не зрозуміло, чи буде цей функціонал дійсно платним. Річ у тім, що в недавньому звіті стверджувалося, що компанія не має наміру рухатися в цьому напрямку, залишивши Galaxy AI безкоштовним назавжди.
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Посилаючись на аналітиків галузі, корейські ЗМІ тепер повідомляють, що Samsung опублікує детальну інформацію про свою цінову політику для Galaxy AI до третього кварталу цього року. Можливо, компанія зробить платними не всі функції. Не виключено, що стягувати гроші будуть тільки за просунуті опції, такі як відео AI, які вимагають великої обчислювальної потужності. Навіть такі компанії, як Honor і Google, зробили генерацію відео AI платною.
Можливо, Samsung надасть деякі подробиці про функції, які можуть стати платними, під час свого заходу Unpacked наступного місяця. Там також можуть розповісти про нові можливості Galaxy AI, які будуть доступні в майбутніх складних пристроях.
За матеріалами:
iTechua
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