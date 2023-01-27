У Volvo розповіли, коли з’являться перші дійсно автономні автомобілі — Finance.ua
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У Volvo розповіли, коли з’являться перші дійсно автономні автомобілі

Технології&Авто
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У Volvo розповіли, коли з’являться перші дійсно автономні автомобілі
У Volvo розповіли, коли з’являться перші дійсно автономні автомобілі
За словами генерального директора Volvo Джима Роуена, до повністю автономних автомобілів ще «далеко», попри зрілість технології. Він також сказав, що нинішня система класифікації безпілотних автомобілів на п’ять рівнів є «нісенітницею», і що необґрунтовані заяви щодо розробки безпілотних автомобілів більше не завищують вартість акцій, як це було кілька років тому.
В інтерв’ю австралійським ЗМІ колишній керівник Dyson пояснив, що існує лише два рівні автономності: з руками на кермі (Advanced Driver Assist Systems або ADAS) і руками поза кермом (Autonomous Driving або AD).
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Він також сказав, що технологія повної автономії вже є, але проблема полягає в нормативних актах, які наразі не дозволяють повну автономію.
«Ви, напевно, побачите, що це буде перше місце, куди дозволено потрапити повному AD. Майже як служба таксі. Ви знаєте, ви застрибуєте, немає водія, або ви можете забрати руки і використовувати власну систему AD. Але їздити містом, де є школи та дорожні роботи, де щодня відбувається багато змін? Я думаю, що це дуже-дуже далеко», — сказав Роуен в інтерв’ю виданню Car Expert.

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Позиція Роуена відображає попередні погляди колишнього генерального директора Volvo Хакана Самуельссона з цього питання, зазначивши, що громадське сприйняття автономних автомобілів не таке позитивне, як деякі можуть вважати. Багато людей досі скептично ставляться до технології та мають занепокоєння щодо її безпеки.
Але це не означає, що Volvo припинить розробку зазначеної технології. Компанія все ще розробляє пакет програмного забезпечення, який приведе до технології повністю автономного водіння.
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«З точки зору технологій, я майже впевнений, що ми матимемо технологію для цього, коли законодавство дозволить за певних умов», — додав Роуен.
За матеріалами:
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