Honda розробляє технологію автономного керування автомобілем зі штучним інтелектом — Finance.ua

Honda розробляє технологію автономного керування автомобілем зі штучним інтелектом Вчора 02:23 — Технології&Авто

Honda розробляє технологію автономного керування автомобілем зі штучним інтелектом

Японська автомобілебудівна компанія Honda розробляє систему автономного керування автомобілем із використанням штучного інтелекту.

Про це повідомляє NHK

Як зазначається, в цій системі застосовуються камери, що допомагають транспортному засобу краще розпізнавати навколишню ситуацію, зокрема інші автомобілі та пішоходів. За інформацією компанії, це приведе до зниження виробничих витрат, оскільки ця система не потребуватиме сенсорів або високоточних карт.

Це останній за часом крок компанії для впровадження технології автономного управління з комерційною метою.

Honda також планує розробляти системи зі штучним інтелектом, щоб вони могли розуміти мову та жести людини, полегшуючи пасажирам подачу команд транспортному засобу.

Honda почне тестування системи в Японії в листопаді й прагнутиме впровадити технологію на практиці до 2030 року.

Укрінформ За матеріалами:

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