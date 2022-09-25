З 2014 року стартапи автономних автомобілів залучили понад $50 млрд інвестицій — Finance.ua
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З 2014 року стартапи автономних автомобілів залучили понад $50 млрд інвестицій

Фондовий ринок
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З 2014 року стартапи автономних автомобілів залучили понад $50 млрд інвестицій
З 2014 року стартапи автономних автомобілів залучили понад $50 млрд інвестицій
Загалом у світі у приватні компанії, що займаються розробкою технологій автономних автомобілів, з 2014 року інвестували понад $53 млрд.
Про це повідомляє Bloomberg з посилання на свій огляд ринку.
Велика частина таких стартапів вже почали пілотні або комерційні запуски своїх проєктів, але частина чекає на отримання дозволів від державних регуляторів ринку.
В основному в стартапи, що займаються розробкою технологій автономних автомобілів, інвестують великі автовиробники. Однак інші сфери економіки також потребують таких технологій.
Наприклад, нещодавно компанія Nuro, що займається безпілотною доставкою, оголосила про партнерство з сервісом таксі Uber. Компанія випробувала перші версії свого програмного забезпечення на автомобілях, очікуючи федерального схвалення дозволу її спеціального транспортного засобу на дорогах загального користування.
«Як і в будь-якій галузі, що розвивається, не кожна компанія буде успішною, і в індустрії саморуху, ймовірно, буде багато консолідації. Однак у конкретних галузях застосування, географічних регіонах та бізнес-моделях буде багато успішних компаній, тому світові автомобільні гіганти прагнуть отримати свою частку», — зазначають аналітики Bloomberg.
Експерти прогнозують, що до 2040 року на автономні транспортні засоби припадатиме близько 8% всієї відстані, пройденої пасажирськими автомобілями.
За матеріалами:
Діло
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