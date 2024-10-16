У вересні продажі електромобілів у світі зросли на третину (інфографіка) — Finance.ua

У вересні продажі електромобілів у світі зросли на третину (інфографіка) Сьогодні 11:00 — Технології&Авто

У вересні продажі електромобілів у світі зросли на третину (інфографіка)

За даними дослідницької компанії Rho Motion, у вересні по всьому світу було продано рекордні 1,7 мільйона електромобілів. Вересень на 150 тисяч перевищив попередній рекорд, встановлений у грудні 2023 року.

Китайський ринок побив свій попередній рекорд, встановлений у серпні, на 90 000 автомобілів і досяг 1,1 мільйона проданих одиниць у вересні 2024 року.

Загалом цього року у всьому світі було продано 11,5 мільйона електромобілів, що на 22% більше з початку року (з початку року).

Продажі електромобілів у січні-вересні 2024 року порівняно з січнем-вереснем 2023 року

Глобально: 11,5 мільйонів, +22%.

Китай: 7,2 млн, +35%

ЄС, ЄАВТ і Великобританія: 2,2 млн, -4%

США та Канада: 1,3 мільйона, +10%

Решта країн світу: 0,9 млн, +25%

Чарльз Лестер, менеджер з обробки даних Rho Motion, прокоментував: «Цей рекордний місяць продажів електромобілів приносить нову надію в галузь. Хоча електрифікація транспорту здається неминучою, нещодавнє уповільнення продажів у багатьох частинах світу посіяло зерна сумнівів, які тепер можуть почати змітатися. Однак регіональні розбіжності вражають: лише на Китай припадає більше половини загальносвітової кількості, тим часом як у Європі чисельність скорочується, а в США та Канаді стабільно зростає».

У вересні 2024 року в країнах ЄС, ЄАВТ і у Великобританії було продано трохи більше 300 000 електромобілів, що досягло 2,2 мільйона проданих одиниць за рік.

Продажі акумуляторних електромобілів (BEV) зросли порівняно з аналогічним періодом минулого року на 12%, однак продажі гібридних електромобілів (PHEV) впали порівняно з аналогічним періодом минулого року на 12% (порівнюючи продажі у вересні 2024 року з вереснем 2023 року).

Продажі автомобілів у Великій Британії зазвичай високі у вересні через нові реєстраційні номерні знаки, причому продажі електромобілів у вересні 2024 року не стали винятком, оскільки продажі електромобілів зросли більш ніж утричі порівняно з попереднім місяцем.

Норвезький ринок продовжує мати надзвичайно високі показники проникнення електромобілів, але ринок з точки зору обсягів все ще впав на 4% з початку року.

Ринок Німеччини зріс порівняно з минулим роком на 7%, але з початку року продажі впали на 20%.

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Китай

Ще один рекордний місяць для Китаю. Після того, як у серпні 2024 року вперше було продано понад 1 мільйон електромобілів, цього показника було досягнуто ще раз у вересні 2024 року, коли було продано 1,1 мільйона одиниць. Китайські виробники продовжують нарощувати свою присутність за кордоном завдяки значному експорту електромобілів до інших країн Азії та Латинської Америки.

Експорт BEV з Китаю до ЄС тепер стикається з митами, узгодженими 4 жовтня 2024 року, які набудуть чинності в листопаді 2024 року на п’ять років. Незважаючи на це, багато виробників зможуть покрити частину витрат, і виробники також прагнуть заснувати підприємства електромобілів у Європі, наприклад, BYD.

США та Канада

Ринок США та Канади продовжує зростати стабільними темпами на 10% з початку року. GM продав майже 10 000 Chevrolet Equinox у третьому кварталі 2024 року та випустив понад 40 000 за перші 8 місяців року. GM також розпочав продаж Sierra EV, а Volvo — EX30. Toyota перенесла дату відкриття свого заводу в США, а інші OMS, такі як Ford і Vinfast, відклали плани на початок року.

Довідка Finance.ua:

Як повідомляє Укравтопром, у минулому місяці найбільшими регіональними ринками нових легкових автомобілів в Україні стали: Київ, Київська, Дніпропетровська, Харківська та Львівська області.

Бестселером ринку нових авто Києва, Київської обл. та Львівщини був RENAULT Duster. На Дніпропетровщині лідерська позиція належала кросоверу MAZDA CX5. На Харківщині — CITROEN C-Elysee.



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