У Великій Британії створили спеціальне управління для контролю за санкціями проти рф — Finance.ua

У Великій Британії створили спеціальне управління для контролю за санкціями проти рф Вчора 19:43

У Великій Британії створили спеціальне управління для контролю за санкціями проти рф

У Великій Британії оголосили про створення нового підрозділу для боротьби з компаніями, які ухиляються від санкцій проти рф.

Про це повідомляється на сайті британського уряду.

«Міністр промисловості та економічної безпеки Нусрат Гані оголошує про створення нового підрозділу для боротьби з компаніями, які ухиляються від санкцій проти росії», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, компанії, які порушують санкції, зокрема, запроваджені після вторгнення росії в України, будуть покарані суворіше. Для цього у Великій Британії створили Управління з реалізації торгових санкцій (OTSI).

OTSI стежитиме за дотриманням торговельних санкцій, зокрема проти рф. Підрозділ допомагатиме компаніям дотримуватись санкцій, розслідуватиме порушення. Якщо порушення будуть доведені, управління може оштрафувати компанію або передати справу до HMRC (Служба доходів та митниці. — Ред.) для кримінального переслідування.

Окрім того, OTSI стежитиме за діяльністю компаній, які можуть намагатися обійти санкції, відправляючи продукцію через інші країни.

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«За нашими оцінками, без міжнародних санкцій у росії було б понад 400 мільярдів доларів для фінансування війни, чого вистачило б на фінансування вторгнення ще на чотири роки. Ми завдаємо удару росії там, де їй болючіше, та позбавляємо російського диктатора путіна ресурсів, необхідних для фінансування війни в Україні», — сказала британський міністр з санкцій Енн-Марі Тревельян.

Наразі очікується, що Велика Британія оголосить про нові антиросійські санкції.

Довідка Finance.ua:

міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон оголосив про виділення нового зимового пакету гуманітарної допомоги Україні у розмірі майже 37 млн фунтів стерлінгів (47 мільйонів доларів);

раніше уряд Великої Британії оголосив про запровадження нових санкцій щодо окремих осіб і груп, які займаються експортом військового обладнання в рф;

Велика Британія на 17 позицій розширила санкції проти білорусі.



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