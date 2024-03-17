У Великій Британії автовласники замість утилізації зможуть передавати машини Україні — Finance.ua

У Великій Британії автовласники замість утилізації зможуть передавати машини Україні Сьогодні 15:03 — Казна та Політика

У Великій Британії автовласники замість утилізації зможуть передавати машини Україні

Мерія Лондона запропонувала автовласникам передавати авто Україні замість відправлення на металобрухт.

Про це пише The Guardian.

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Починаючи з 15 березня зареєстрований у Великобританії автотранспорт, що не відповідає нормам викидів лондонського правила зони ультранизьких викидів (Ulez), можна передати на гуманітарну допомогу для України.

«Автовласники зможуть пожертвувати транспортні засоби в обмін на виплату до £2000, яка доступна водіям, що здають на металобрухт свої транспортні засоби», — заявив мер Лондона Садік Хан.

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До цього міністр транспорту Марк Харпер заявляв, що уряд не бачить жодних правових перешкод, щоб дозволити передачу в Україну автомобілів, які підлягають утилізації через невідповідність екологічним стандартам.

Лондонська служба швидкої допомоги також планує долучитися до цих зусиль, передавши Україні 50 списаних автомобілів швидкої допомоги.

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