Найекологічнішим автомобілем у 2024 році став не електрокар: результати дослідження — Finance.ua

Найекологічнішим автомобілем у 2024 році став не електрокар: результати дослідження Сьогодні 03:42 — Технології&Авто

Найекологічнішим автомобілем у 2024 році став не електрокар: результати дослідження

Попри акцент на нові електричні моделі, саме гібридний Toyota Prius Prime SE опинився на вершині списку екологічних моделей 2024 за версією Американської ради з енергоефективної економіки. Однак серед шести кращих моделей року чотири є електромобілями, а два — гібридами з підзарядкою від мережі, включаючи Lexus RZ 300 EV, Mini Cooper SE EV, Nissan Leaf EV, Toyota bZ4X EV та Toyota RAV4 Prime PHEV.

Американська рада з енергоефективної економіки оцінювала кожну модель 2024 року на підставі її впливу на здоров’я людини через забруднення повітря, пов’язане з виробництвом та утилізацією автомобілів, виробництвом та розподілом палива чи електроенергії, а також викидами від автомобіля. Також враховувалося забруднення повітря, пов’язане із виробництвом акумуляторів для електромобілів.

«Пріус» з гібридною системою опинився на вершині списку серед переважно електричних автомобілів, що не здивувало Пітера Хойтера, старшого дослідника транспорту та провідного дослідника рейтингів GreenerCars. Він зазначив, що Prius є дуже ефективним транспортним засобом загалом та має досить маленький акумулятор. Його електричний запас ходу серед найдовших на ринку PHEV становить за оцінками EPA близько 71 км, що дозволяє отримати багато переваг електромобілів.

Toyota та Lexus зайняли половину з перших 12 місць у списку найекологічніших моделей з комбінацією електромобілів, PHEV та звичайних гібридів.

Tesla, найбільший продавець електромобілів у США, цього року не потрапила до топу, але це не означає, що її автомобілі не екологічні. Моделі Tesla мають більші акумуляторні блоки, ніж деякі конкуренти, що призводить до більшої кількості викидів на етапі виробництва.

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Ampercar За матеріалами:

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