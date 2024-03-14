ТОП-20 найпопулярніших дизельних легковиків у лютому — Finance.ua

ТОП-20 найпопулярніших дизельних легковиків у лютому Сьогодні 19:02 — Технології&Авто

ТОП-20 найпопулярніших дизельних легковиків у лютому

Яким би сумним не малювали майбутнє дизельного транспорту численні віщуни, навряд чи його кінця варто чекати найближчим часом. Про це кажуть експерти порталу auto.ria.

На користь двигунів, які працюють на «тяжкому пальному», свідчить і статистика: за даними Європейської асоціації виробників автомобілів (ACEA) частка дизельних легкових авто, вже зареєстрованих у Єврозоні, складає на цей час понад 40% усього наявного транспорту (більше — майже 51% — за «бензинками», тим часом як чистою електрикою в ЄС поки живляться лише 1,2% легковиків). А на дорогах Латвії, Литви, Португалії, Хорватії, Ірландії, Іспанії, Франції, Австрії та Словенії дизельних машин більше ніж половина!

Виробники «дизелів» з найбільшим попитом в Україні

за підсумками продажів нових авто у лютому (проти січня 2024 р.)

Renault: 524 нові дизельні авто (+132); BMW: 145 нових дизельних авто (+92); Toyota: 138 нових дизельних авто (-23); Volkswagen: 104 нові дизельні авто (+7); Skoda: 97 нових дизельних авто (+39).

Український ринок, як зазначили фахівці, прямує власним шляхом, однак попит на дизельні авто у нас теж стабільно високий. Протягом 2023 року наші автомобілісти купували практично по тисячі вживаних дизельних авто на день: підсумок сягнув 365 тисяч легковиків, — а це майже третина (31%) усього вторинного ринку торік.

20 найпопулярніших дизельних легковиків в Україні

за підсумками продажів нових авто у лютому (проти січня 2024 р.)

Renault Duster: 453 нові авто (+125); Renault Express: 71 нове авто (+15); Toyota Land Cruiser Prado: 70 нових авто (-8);

Volkswagen Touareg: 70 нових авто (-3); Skoda Kodiaq: 62 нові авто (+12); Toyota Land Cruiser 300: 47 нових авто (-18); BMW X4: 40 нових авто (+40); Citroen C5 Aircross: 39 нових авто (+5); Peugeot 3008: 37 нових авто (-11); BMW X3: 32 нові авто (+32); Lexus LX: 31 нове авто (+11); BMW X5: 25 нових авто (+1);

Hyundai Staria: 23 нові авто (+10);

Skoda Octavia: 22 нові авто (+16); BMW X7: 21 нове авто (+16);

Peugeot 301: 21 нове авто (+12); Citroen Berlingo: 20 нових авто (-14);

Toyota Proace Verso: 20 нових авто (+5); Peugeot 2008: 19 нових авто (-4); Ford Transit: 18 нових авто (+16); Citroen C-Elysee: 17 нових авто (+17);

Opel Grandland: 17 нових авто (+5); Volkswagen Tiguan: 16 нових авто (+6); Mercedes-Benz GLE: 15 нових авто (-3);

Mercedes-Benz Vito: 15 нових авто (+2)



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