У Туреччині зафіксовано раптову хвилю масових банкрутств — Finance.ua
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У Туреччині зафіксовано раптову хвилю масових банкрутств

Світ
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У Туреччині зафіксовано раптову хвилю масових банкрутств
У Туреччині зафіксовано раптову хвилю масових банкрутств, Фото: freepik
Масові банкрутства, що на 30% перевищують минулорічні показники, викликають ланцюгову реакцію в економіці Туреччини.
Про це повідомляє пресслужба Reuters.

Скільки компаній збанкрутувало в Туреччині у 2024 році

Зазначається, що у Туреччині збанкрутували 15 тис. компаній у січні-серпні 2024 року, що на 28% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
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За перші вісім місяців року 982 компанії отримали початковий судовий захист від боргів, що майже вдвічі перевищує показник минулого року.
Найбільшу кількість заяв про призупинення виплат за боргами банкам та постачальникам для продовження діяльності, а також заяв про проведення процедур банкрутства подали будівельні та текстильні компанії.

Причини проблем у турецьких компаніях

Проблеми у турецьких компаній виникають через високу облікову ставку Центробанку та високу інфляцію.
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За останній рік Ц Б Туреччини підняв облікову ставку на 41,5% до 50%, що зробило надто дорогими кредити для бізнесу. Ці заходи були спрямовані на уповільнення інфляції, яка на 2024 року становила 75% та за підсумками серпня опустилася до 52%.
Висока інфляція розігнала ціни на електроенергію та газ, що збільшило витрати бізнесу. До витрат додалося підвищення мінімальної зарплати.
Також турецькі компанії зіштовхуються зі скороченням експортних замовлень, особливо це характерно для виробників одягу, які вже програли конкуренцію компаніям із В’єтнаму та Бангладеш.
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Туреччина входить до п’ятірки найбільших світових виробників одягу та є важливим постачальником для провідних європейських брендів.
Масові банкрутства викликають ланцюгову реакцію сповільнюючи або припиняючи виплати по всій економіці та підвищуючи рівень безробіття, зазначають в агентстві.
За матеріалами:
borgexpert
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