У травні українці сплатили рекордну суму за реструктуризованими кредитами — Finance.ua

У травні українці сплатили рекордну суму за реструктуризованими кредитами Сьогодні 12:34 — Особисті фінанси

У травні українці сплатили рекордну суму за реструктуризованими кредитами

Протягом травня 2025 року українці сплатили до банків, що ліквідуються, понад 43,5 млн грн за реструктуризованими кредитами. Це найбільша сума з початку року.

Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

У Фонді пояснюли, що зростання пов’язане з активізацією реструктуризації в «Комінвестбанку». За словами директорки департаменту ліквідації банків Тетяни Старцевої, чимало боржників обирають реструктуризацію, щоб уникнути судових позовів щодо стягнення заборгованості.

Загалом з 2022 року боржники банків повернули 1 226,0 млн грн. З цих коштів більше 805,8 млн грн склали надходження від погашення кредитів суб’єктів господарювання.

Які умови реструктуризації пропонує ФГВФО

Для позичальників-фізичних осіб на період воєнного стану діють спрощені умови погашення кредитів. Для них застосовується 0,001% річних та 1 копійка комісії за умови, що боржник погашає від 10 тис. грн на місяць для іпотечних кредитів, 1 тис. грн — для інших кредитів (окрім карткових кредитів на понад 100 тис. грн — для таких кредитів погашення має становити 5 тис. грн на місяць).

Якщо кредитна заборгованість не погашається у повному обсязі протягом строку ліквідації банку, то залишок заборгованості за реструктуризованими кредитами продається в останню чергу.

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Для приєднання фізичних осіб до програми реструктуризації фізична особа-позичальник має подати до банку заяву про приєднання до Умов погашення заборгованості та здійснити платіж у погашення заборгованості за кредитним договором у визначеному порядку.

Для юросіб та ФОП з серпня 2023 року діють рекомендовані умови реструктуризації, що передбачають: перший внесок у розмірі 5%, щомісячну амортизацію та повне погашення заборгованості за основною сумою, а також процентів і комісій протягом процедури ліквідації.

На період реструктуризації проценти за користування кредитом встановлюються залежно від періоду реструктуризації та сплачуються щомісячно. Чим довший строк погашення боргу, тим більша ставка: менше 18 місяців — ставка 0,1% річних, 19−24 місяці — 3%, більше двох років — 5%.

Період реструктуризації встановлюється згідно з клопотанням клієнта, але повне погашення має відбутись не пізніше ніж за півроку до завершення процедури ліквідації.

Юридичним особам і ФОП, які мають кредит у банку , що ліквідується, потрібно звернутись до банку-кредитора для консультації щодо необхідного пакету документів і подальшого плану дій для проведення реструктуризації.

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