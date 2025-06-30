У травні українці сплатили рекордну суму за реструктуризованими кредитами — Finance.ua
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У травні українці сплатили рекордну суму за реструктуризованими кредитами

Особисті фінанси
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У травні українці сплатили рекордну суму за реструктуризованими кредитами
У травні українці сплатили рекордну суму за реструктуризованими кредитами
Протягом травня 2025 року українці сплатили до банків, що ліквідуються, понад 43,5 млн грн за реструктуризованими кредитами. Це найбільша сума з початку року.
Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
У Фонді пояснюли, що зростання пов’язане з активізацією реструктуризації в «Комінвестбанку». За словами директорки департаменту ліквідації банків Тетяни Старцевої, чимало боржників обирають реструктуризацію, щоб уникнути судових позовів щодо стягнення заборгованості.
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Загалом з 2022 року боржники банків повернули 1 226,0 млн грн. З цих коштів більше 805,8 млн грн склали надходження від погашення кредитів суб’єктів господарювання.

Які умови реструктуризації пропонує ФГВФО

Для позичальників-фізичних осіб на період воєнного стану діють спрощені умови погашення кредитів. Для них застосовується 0,001% річних та 1 копійка комісії за умови, що боржник погашає від 10 тис. грн на місяць для іпотечних кредитів, 1 тис. грн — для інших кредитів (окрім карткових кредитів на понад 100 тис. грн — для таких кредитів погашення має становити 5 тис. грн на місяць).
Якщо кредитна заборгованість не погашається у повному обсязі протягом строку ліквідації банку, то залишок заборгованості за реструктуризованими кредитами продається в останню чергу.
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Для приєднання фізичних осіб до програми реструктуризації фізична особа-позичальник має подати до банку заяву про приєднання до Умов погашення заборгованості та здійснити платіж у погашення заборгованості за кредитним договором у визначеному порядку.
Для юросіб та ФОП з серпня 2023 року діють рекомендовані умови реструктуризації, що передбачають: перший внесок у розмірі 5%, щомісячну амортизацію та повне погашення заборгованості за основною сумою, а також процентів і комісій протягом процедури ліквідації.
На період реструктуризації проценти за користування кредитом встановлюються залежно від періоду реструктуризації та сплачуються щомісячно. Чим довший строк погашення боргу, тим більша ставка: менше 18 місяців — ставка 0,1% річних, 19−24 місяці — 3%, більше двох років — 5%.
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Період реструктуризації встановлюється згідно з клопотанням клієнта, але повне погашення має відбутись не пізніше ніж за півроку до завершення процедури ліквідації.
Юридичним особам і ФОП, які мають кредит у банку, що ліквідується, потрібно звернутись до банку-кредитора для консультації щодо необхідного пакету документів і подальшого плану дій для проведення реструктуризації.
За матеріалами:
Finance.ua
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