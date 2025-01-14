ФГВФО виставив на продаж активи банків, що ліквідуються, на 14,25 млрд грн — Finance.ua

ФГВФО виставив на продаж активи банків, що ліквідуються, на 14,25 млрд грн Сьогодні 12:13 — Фондовий ринок

Цього тижня (13−17 січня) у системі Prozorro. Продажі запланований продаж активів 9 банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Про це пише Фонд гарантування.

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Початкова ціна реалізації всіх лотів становить 14,25 млрд грн. Із них на суму 14 млрд грн виставлено на продаж права вимоги за кредитами та на суму 195,05 млн грн — об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби. Крім того, дебіторська заборгованість перед банками виставлена на продаж за 47,70 млн грн.

Так, упродовж тижня заплановано продаж активів таких банків:

АТ «МР БАНК» — на загальну суму понад 7,20 млрд грн, з яких на 7,17 млрд грн виставляються права вимоги за кредитами, на 25,70 млн грн — об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби та на 8,73 млн грн — дебіторська заборгованість.

ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» — на загальну суму 6,01 млрд грн, з яких із початковою ціною майже 5,87 млрд грн виставляються права вимоги за кредитами та 145,31 млн грн — об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби.

АТ «МЕГАБАНК» — на загальну суму понад 504,21 млн грн. З них на 494,26 млн грн виставляються права вимоги за кредитними договорами та на майже 9,95 млн грн — об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто й інші основні засоби.

АТ «БАНК ФОРВАРД» — на загальну суму 464,56 млн грн, з яких на 462,53 млн грн виставляються права вимоги за кредитами та 2,03 млн грн — об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби.

АТ «АКБ «КОНКОРД» — на загальну суму 34,70 млн грн, з яких на 27 млн грн виставляється дебіторська заборгованість та на 7,69 млн грн — права вимоги за кредитами.

АТ «АЙБОКС БАНК» — на загальну суму 17,15 млн грн, з яких на 12,07 млн грн виставляються об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто й інші основні засоби та на 5,09 млн грн — дебіторська заборгованість перед банком.

АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» — на загальну суму 6,83 млн грн. З них на 6,41 млн грн виставляється дебіторська заборгованість перед банком та на 0,42 млн грн — права вимоги за кредитами.

АТ «БАНК СІЧ» — на загальну суму близько 1,17 млн грн. З них на близько 1,07 млн грн виставляються права вимоги за кредитами та на 0,10 млн грн — дебіторська заборгованість перед банком.

ПАТ «КСГ БАНК» — із початковою ціною 0,36 млн грн виставляється на продаж дебіторська заборгованість перед банком.

Детальніше з інформацією про заплановані торги та результати продажу активів можна ознайомитись на сайті Фонду в розділі «Продаж активів».

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