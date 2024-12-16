ФГВФО очікує в 2025 році ліквідацію ще кількох невеликих банків — Finance.ua

ФГВФО очікує в 2025 році ліквідацію ще кількох невеликих банків
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) очікує в 2025 році ліквідацію ще кількох невеликих банків. Враховуючи їх незначний вплив, ринок не відчує їх ліквідації.
Про це заявив заступник директора-розпорядника Фонду Андрій Оленчик під час круглого столу, проведеного «Фінансовим клубом».
Зараз учасниками Фонду є 62 банки, зокрема «Комінвестбанк» із тимчасовою адміністрацією та банк «Портал», який планує здати банківську ліцензію.
«Таких кандидатів (на ліквідацію. — Ред.), за нашою оцінкою, небагато. Вони є, але їх небагато», — сказав Андрій Оленчик.
Їх банкрутство не помітить більшість українців.
«Їхнє зникнення з ринку з великою ймовірністю мало хто помітить, крім людей, які безпосередньо афілійовані, пов’язані з цими банками: є їхніми клієнтами, менеджерами чи власниками. Тому суттєвих ризиків ми не очікуємо», — запевнив він.
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Нагадаємо, 5 грудня правління Національного банку України ухвалило рішення про віднесення АТ «Комерційний Інвестиційний Банк» до категорії неплатоспроможних.
Рішення ухвалене у зв’язку з неприведенням АТ «КомІнвестБанк» своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав процедуру виведення Акціонерного товариства «Комерційний інвестиційний банк» з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації строком на один місяць з 6 грудня 2024 року до 5 січня 2025 року (включно).
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