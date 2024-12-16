ФГВФО очікує в 2025 році ліквідацію ще кількох невеликих банків — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ФГВФО очікує в 2025 році ліквідацію ще кількох невеликих банків

Фондовий ринок
69
ФГВФО очікує в 2025 році ліквідацію ще кількох невеликих банків
ФГВФО очікує в 2025 році ліквідацію ще кількох невеликих банків
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) очікує в 2025 році ліквідацію ще кількох невеликих банків. Враховуючи їх незначний вплив, ринок не відчує їх ліквідації.
Про це заявив заступник директора-розпорядника Фонду Андрій Оленчик під час круглого столу, проведеного «Фінансовим клубом».
Зараз учасниками Фонду є 62 банки, зокрема «Комінвестбанк» із тимчасовою адміністрацією та банк «Портал», який планує здати банківську ліцензію.
«Таких кандидатів (на ліквідацію. — Ред.), за нашою оцінкою, небагато. Вони є, але їх небагато», — сказав Андрій Оленчик.
Їх банкрутство не помітить більшість українців.
«Їхнє зникнення з ринку з великою ймовірністю мало хто помітить, крім людей, які безпосередньо афілійовані, пов’язані з цими банками: є їхніми клієнтами, менеджерами чи власниками. Тому суттєвих ризиків ми не очікуємо», — запевнив він.

Читайте також: Найбільш привабливі депозити грудня 2024 року

Нагадаємо, 5 грудня правління Національного банку України ухвалило рішення про віднесення АТ «Комерційний Інвестиційний Банк» до категорії неплатоспроможних.
Рішення ухвалене у зв’язку з неприведенням АТ «КомІнвестБанк» своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав процедуру виведення Акціонерного товариства «Комерційний інвестиційний банк» з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації строком на один місяць з 6 грудня 2024 року до 5 січня 2025 року (включно).
За матеріалами:
Дзеркало Тижня
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.