ФГВФО очікує в 2025 році ліквідацію ще кількох невеликих банків — Finance.ua

ФГВФО очікує в 2025 році ліквідацію ще кількох невеликих банків Сьогодні 16:13 — Фондовий ринок

ФГВФО очікує в 2025 році ліквідацію ще кількох невеликих банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) очікує в 2025 році ліквідацію ще кількох невеликих банків. Враховуючи їх незначний вплив, ринок не відчує їх ліквідації.

Про це заявив заступник директора-розпорядника Фонду Андрій Оленчик під час круглого столу, проведеного «Фінансовим клубом».

Зараз учасниками Фонду є 62 банки, зокрема «Комінвестбанк» із тимчасовою адміністрацією та банк «Портал», який планує здати банківську ліцензію.

«Таких кандидатів (на ліквідацію. — Ред.), за нашою оцінкою, небагато. Вони є, але їх небагато», — сказав Андрій Оленчик.

Їх банкрутство не помітить більшість українців.

«Їхнє зникнення з ринку з великою ймовірністю мало хто помітить, крім людей, які безпосередньо афілійовані, пов’язані з цими банками: є їхніми клієнтами, менеджерами чи власниками. Тому суттєвих ризиків ми не очікуємо», — запевнив він.

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Нагадаємо, 5 грудня правління Національного банку України ухвалило рішення про віднесення АТ «Комерційний Інвестиційний Банк» до категорії неплатоспроможних.

Рішення ухвалене у зв’язку з неприведенням АТ «КомІнвестБанк» своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав процедуру виведення Акціонерного товариства «Комерційний інвестиційний банк» з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації строком на один місяць з 6 грудня 2024 року до 5 січня 2025 року (включно).

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