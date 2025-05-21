У світі назріває криза електрокарів: в чому справа — Finance.ua

У світі назріває криза електрокарів: в чому справа Сьогодні 21:00 — Технології&Авто

У світі назріває криза електрокарів: в чому справа

Виробництво електромобілів на порозі чергової кризи.

Про це повідомляє Укравтопром

Світова автомобільна промисловість стикається з кризою поставок у виробництві електродвигунів через обмеження Китаєм експорту рідкоземельних елементів, необхідних для постійних магнітів, що використовуються в електромобілях та інших технологіях, пише Automobilwoche.

Нагадаємо, Китай, який контролює 90% світового виробництва постійних магнітів і майже весь ланцюжок переробки рідкоземельних елементів, зупинив експорт ключових матеріалів більше ніж на місяць на тлі зростання торгової напруженості зі США.

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Думки експертів

Експерти попереджають, що європейські та американські постачальники мають лише 4−6 тижнів запасів, а готових модулів вже не вистачає, що може призвести до зупинки виробництва у середині червня. Цей дефіцит може серйозно завадити нарощуванню електромобільності в Європі і вважається навіть більш критичним, ніж криза чипів 2021—2022 років.

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Раніше ми писали , що впродовж квітня український автопарк поповнили 20,7 тис. легковиків з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили 27% цієї кількості.

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі — 50%.

із 19 травня. Принагідно нагадаємо, що Кабмін вніс зміни до правил проведення техогляду автомобілів в Україні. Контроль за дотриманням процедури посилять, а її вартість зросте. Відповідна постанова Кабінету Міністрів № 286 набула чинності

Згідно з постановою, процедура проходження техогляду зміниться. Тепер перевірка буде максимально прозорою та не залишить шансів для зловживань чи фіктивних документів. Особливу увагу приділятимуть справності світлотехніки: фар, габаритів, поворотників і стоп-сигналів.

Ціни на техогляд із 1 червня

Легкові авто та вантажівки до 3,5 т — з 1050 до 1700 грн.

Якщо автомобіль не пройде оновлену перевірку, власнику загрожують штрафи, заборона експлуатації авто, анулювання ліцензії для перевізників та неможливість виїзду за кордон на власному авто.

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