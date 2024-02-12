У США заборонили рободзвінки, що генеруються штучним інтелектом — Finance.ua

У США заборонили рободзвінки, що генеруються штучним інтелектом Сьогодні 03:41 — Технології&Авто

У США заборонили рободзвінки, що генеруються штучним інтелектом

Федеральна комісія з питань зв’язку США (FCC) оголосила поза законом небажані дзвінки, які генеруються штучним інтелектом.

Про це пише The New York Times.

Відомство прийняло одноголосне рішення на тлі занепокоєння щодо дезінформації та шахрайства за допомогою ШІ. FCC послалася на закон тридцятирічної давності, спрямований на боротьбу з небажаними телефонними дзвінками, та уточнила, що згенерований алгоритмами спам також є незаконними.

Читайте також Meta почне маркувати зображення, створені штучним інтелектом

«Зловмисники використовують голоси, згенеровані штучним інтелектом, у небажаних рободзвінках, щоб вимагати гроші у вразливих членів сім'ї, імітувати знаменитостей і дезінформувати виборців», — заявила Джессіка Розенворсель, голова FCC.

В останні місяці зросло занепокоєння щодо використання ШІ для відтворення голосів політиків і знаменитостей. Вершиною став спам-дзвінок з імітацією голосу президента США Джо Байдена, який закликав утриматися від голосування.

Читайте також Штучний інтелект допоміг шахраям у Гонконзі привласнити $25 мільйонів

Штучний інтелект також використовувався для створення дипфейків знаменитостей.

Хоча американські законодавці закликали заборонити політичну рекламу з ШІ, федерального закону досі не ухвалено. Лише деякі штати обмежили такі технології на місцевому рівні.

Speka За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.