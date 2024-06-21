У США заборонять продаж програм Kaspersky через зв’язки з росією — Finance.ua

У США заборонять продаж програм Kaspersky через зв’язки з росією Сьогодні 03:28 — Фондовий ринок

У США заборонять продаж програм Kaspersky через зв’язки з росією

Адміністрація Байдена в четвер оголосить про плани заборонити продаж антивірусного програмного забезпечення «Лабораторії Касперського» в США.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела.

Тісні зв’язки компанії з російським урядом були визнані критичним ризиком, привілейований доступ програмного забезпечення до комп’ютерних систем може дозволити йому викрадати конфіденційну інформацію з американських комп’ютерів, встановлювати шкідливе програмне забезпечення або утримувати критичні оновлення.

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Про план внести компанію з кібербезпеки до списку юридичних осіб, що фактично забороняє американським постачальникам компанії продавати їй продукцію, а також про терміни і деталі обмеження продажів програмного забезпечення раніше не повідомлялося.

Раніше «Лабораторія Касперського» заявляла, що є приватною компанією, яка не має жодних зв’язків з російським урядом.

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Ці кроки свідчать про те, що адміністрація президента США намагається знищити будь-які ризики російських кібератак, пов’язані з програмним забезпеченням Касперського, і продовжує тиснути на москву.

Це також свідчить про те, що адміністрація Байдена використовує нові потужні повноваження, які дозволяють їй забороняти або обмежувати транзакції між американськими фірмами та інтернет-, телекомунікаційними і технологічними компаніями з країн «іноземних супротивників», таких як росія і Китай.

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