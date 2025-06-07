У США представили пристрій, що перетворює повітря на бензин — Finance.ua

У США представили пристрій, що перетворює повітря на бензин Вчора 05:13 — Технології&Авто

У США представили пристрій, що перетворює повітря на бензин

Американська компанія Aircela презентувала перший робочий пристрій, здатний вловлювати вуглекислий газ з повітря і перетворювати його на екологічно чистий бензин без домішок сірки та важких металів.

Про це повідомляє Aircela.

Як працює та на що здатен пристрій від Aircela

Пристрій розміром з холодильник за ніч може виробити до 3,78 літра пального (галон), а максимальна ємність його накопичувача становить 64 літри.

Він поєднує технології прямого захоплення CO2 з атмосфери та синтезу пального на місці, не потребуючи викопного палива.

Вироблений бензин повністю сумісний із наявними двигунами — жодної модифікації авто не потрібно.

Підхід компанії відрізняється від великих синтетичних проєктів: система компактна, модульна та придатна до локального розгортання.

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Це дозволяє виробляти паливо там, де воно потрібно, без масштабної інфраструктури.

Перші комерційні установки очікуються восени цього року. Компанія вірить, що технологія допоможе скоротити викиди не лише в приватному транспорті, а й у промисловості — без заміни існуючої інфраструктури.

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