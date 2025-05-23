Електро чи бензин: порівняння цін на найпопулярніші авто серед українців — Finance.ua

Електро чи бензин: порівняння цін на найпопулярніші авто серед українців Сьогодні 08:02 — Технології&Авто

Електро чи бензин: порівняння цін на найпопулярніші авто серед українців

Серед нових електромобілів українці віддають перевагу моделям із Китаю.

Як доказ, три з п’яти нових моделей, які стали найпопулярнішими в березні 2025 року, є саме китайськими:

BYD Song Plus (22−24 тис. доларів),

Zeekr 001 (близько 43 тис. доларів),

Zeekr 7X (близько 37 тис. доларів).

Як бачимо, і в Україні рушійною силою купівлі нових електрокарів є саме Китай.

Якщо ж брати до уваги вживані автівки, то тут вже: Tesla Model Y та Tesla Model 3, а також Nissan Leaf. Нові електромобілі Ілона Маска не надто мають попит в Україні, хоча їх і беруть втричі більше, ніж, наприклад, «нульових» електрокарів із Китаю. Все ж таки на нові моделі Tesla ціна трошки «кусається» (від 40−42 тис. доларів)

Щодо традиційних авто, то тут серед нових екземплярів пальму першості в Україні утримують такі моделі:

Kia Sportage (близько 30 тис. доларів),

Toyota RAV4 (від 35 тис. доларів),

Renault Duster (від 22 тис. доларів),

Skoda Octavia (від 25 тис. доларів).

В Україні зберігається певний паритет щодо цін на електромобілі та авто ДВЗ. Принаймні, якщо йдеться про нові та найпопулярніші екземпляри. Можливо, ситуацію не на користь «зелених» авто могла б змінити Tesla, але поки ця марка в нас популярна лише, як вживана.

Електрокар чи авто на ДВЗ — який варіант обрати

Якщо думаєте, що купувати найближчим часом — електрокар чи традиційне авто, то на користь першого варіанту податкові преференції для покупців електромобілів.

На сьогодні розмитнення електромобілів звільнене від наступних платежів:

податок на додану вартість (ПДВ) — економія 20% від вартості авто;

мито (10%) — додаткова знижка, що робить імпорт вигіднішим.

Ці пільги діють лише до кінця 2025 року. Вже від 1 січня 2026 року всі електромобілі, ввезені до України, обкладатимуться стандартними податками.

Після цього розмитнення відбуватиметься на загальних умовах, що зробить придбання електромобілів значно дорожчим. Орієнтовно, вартість таких авто може зрости щонайменше на 30%.

Можливо, саме із цими преференціями й пов’язана популярність на електромобілі, яка суттєво зросла за останні п’ять років. Так, 2020 року кількість зареєстрованих нових та вживаних «зелених» авто становила близько 7 тис. екземплярів, тоді як 2024-го — понад 25 тис. (+350%).

А ось який із варіантів дешевший у питанні зарядки/заправки — читайте у статті за посиланням.

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