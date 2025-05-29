Бензин, дизель чи електро: які авто купують укранці — Finance.ua

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Бензин, дизель чи електро: які авто купують укранці

Технології&Авто
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Бензин, дизель чи електро: які авто купують укранці
Бензин, дизель чи електро: які авто купують укранці
У сегменті вживаних автомобілів переваги українських водіїв залишаються відносно стабільними.
Найпопулярнішими залишаються бензинові авто (43,88%), хоча їхня частка зросла лише на 0,92 в.п. Дизель потроху втрачає позиції (-2,13 в.п.), хоча зберігає вагому частку — 28,43%.
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Цікаво, що електромобілі поступово закріплюються — їхня частка зросла на 2,54 в.п., до 7,09%. Це свідчить про поступове наповнення парку, відповідно й ринку авто з пробігом.
Бензин, дизель чи електро: які авто купують укранці
Легковики з газобалонним обладнанням (ГБО) продовжують втрачати актуальність, тоді як гібриди продовжують займати малу нішу (2,46%), проте демонструють незначне зростання.
Загалом, структура ринку вживаних авто змінюється повільно — спрацьовує ефект інерції, оскільки на вторинному ринку купують ті машини, які вже є в наявності, тут споживачі не формують попит «з нуля».
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У сегменті нових автомобілів зміни значно помітніші. Найбільше зростання зафіксовано в гібридів, які за рік подвоїли свою частку — з 14,87% до 27,27% (+12,40 в.п.). Таким чином, гібриди фактично вийшли на друге місце, поступаючись лише бензиновим авто.
Водночас дизель втратив понад 6 в.п., знизившись до 20,44%, а бензин — на понад 5 в.п. (до 37,55%). Така динаміка свідчить про поступовий відхід покупців нових авто від традиційних типів пального.
Бензин, дизель чи електро: які авто купують укранці
Український автомобільний ринок дедалі виразніше ділиться на два світи. У сегменті вживаних авто — все ще домінує дизель і бензин, з повільним зростанням електро- й гібридних авто. Натомість серед нових вже відчутний зсув до альтернативних видів пального — особливо гібридів, які стали своєрідним компромісом між старими звичками і новими технологіями.
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Ці тенденції вказують не лише на зміну ринку, а й на змінене мислення споживача — що купити, як заправляти й чим доцільніше володіти завтра.
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За матеріалами:
Інститут досліджень авторинку
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