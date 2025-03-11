У США інженери створили біонічну руку з відчуттям дотику — Finance.ua

У США інженери створили біонічну руку з відчуттям дотику 11.03.2025, 00:16 — Технології&Авто

У США інженери створили біонічну руку з відчуттям дотику

Інженери з Університету Джона Гопкінса створили унікальний біонічний протез руки, що може адаптувати хват під різні предмети та передавати відчуття дотику.

Про це повідомляє Science Daily.

Зазначається, що його технологія дозволяє власникам не лише тримати крихкі або м’які речі, а й отримувати зворотний зв’язок, подібний до того, як це робить людська нервова система.

Читайте також Японські вчені створили найбільшу у світі біогібридну роботизовану руку (фото)

За словами розробників, пристрій функціонує на основі м’язових сигналів, які передають інформацію до «мозку» протеза, допомагаючи йому визначати форму, текстуру та стабільність предметів.

«Якщо ви тримаєте чашку кави, звідки ви знаєте, що зараз впустите її? Ваша долоня і кінчики пальців посилають сигнали мозку про те, що чашка вислизає. Наша система заснована на нейронних сигналах — вона моделює дотикові рецептори руки для створення нервових повідомлень, щоб „мозок“ протеза, або його комп’ютер, розумів, чи є предмет гарячим або холодним, м’яким або твердим, чи не вислизає він з руки», — пояснює керівник дослідження професор Нітіш Такор.

Читайте також Вчені створили інноваційних роботів-гуманоїдів, що імітують людські рухи

Протез оснащений багатопальцевою системою з гнучкими суглобами, сенсорними датчиками та внутрішнім скелетом, надрукованим на 3D-принтері. Під час випробувань він з високою точністю розпізнав і маніпулював 15 різними предметами, включно з пластиковими стаканами, м’якими іграшками, картонними коробками та металевими пляшками з водою.

Творці зазначають, що ще працюють над вдосконаленням протеза. Подальші розробки будуть спрямовані на покращення сили хвату, розширення сенсорних можливостей та використання нових матеріалів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.