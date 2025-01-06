Вчені створили інноваційних роботів-гуманоїдів, що імітують людські рухи — Finance.ua

Вчені створили інноваційних роботів-гуманоїдів, що імітують людські рухи Сьогодні 03:32 — Технології&Авто

Польська компанія Clone Robotics представила свого першого повномасштабного гуманоїда під назвою Clone Alpha. Цей робот оснащений синтетичними органами та штучними м’язами, які відтворюють функції скелетної, м’язової, судинної та нервової систем людини.

Clone Robotics спеціалізується на створенні біоміметичних роботів, що імітують силу та спритність людського тіла. Компанія, заснована у 2021 році, вже розробила роботизовану руку, яка здатна виконувати точні та складні рухи. Цього року було представлено нову розробку — тулуб гуманоїда з реалістичними рухами.

Робот використовує запатентовану технологію штучних м’язів Myofiber, яка забезпечує швидку реакцію (менше 50 мс), значну силу скорочення та ефективну роботу. Скелет гуманоїда включає всі 206 кісток людського тіла з рухомими суглобами, штучними зв’язками та сухожиллями.

Система управління роботом оснащена 4 камерами глибини, 70 інерційними сенсорами для зворотного зв’язку в суглобах та 320 датчиками тиску для контролю м’язів. Рухи координуються завдяки NVIDIA Jetson Thor GPU, яка працює з власною моделлю Cybernet.

Хоча компанія ще не продемонструвала повністю функціонального робота Clone Alpha, окремі компоненти вже підтвердили ефективність біоміметичного підходу. Успішне масштабування цієї технології стане ключовим етапом у створенні гуманоїдів нового покоління.

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