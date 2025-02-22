У SoftServe назвали найбільш затребувані вакансії в ІТ — Finance.ua

У SoftServe назвали найбільш затребувані вакансії в ІТ Сьогодні 19:03

У SoftServe назвали найбільш затребувані вакансії в ІТ

У 2024 році український ринок IT дещо стабілізувався — про це свідчить активний найм спеціалістів та зростання зарплат у ключових напрямках.

Компанія SoftServe, що входить до п’ятірки найбільших в Україні, розповіла, скільки найняли джунів та яких проєктів було найбільше у 2024 році.

Потужний розвиток генеративного штучного інтелекту став у 2024 році можливістю побудувати нову експертизу та розширити портфоліо сервісів.

Компанія почала працювати з 247 новими замовниками, що на 134% більше, ніж у 2023-му. Загальна кількість активних проєктів, над якими працювали розробницькі команди, — 1461.

Які актуальні вакансії

Було відкрито значну кількість вакансій, зокрема для розробників рівня middle та senior, а також спеціалістів у Data Science та Big Data.

«Особливий попит фіксували на аналітиків даних та експертів з роботи зі штучним інтелектом. Компанія також активно наймала початківців: лише за рік у галузь прийшло понад 700 нових спеціалістів, з яких 237 — рівня trainee/junior», — повідомили у пресслужбі SoftServe.

Рівень зарплат

Щодо заробітних плат, у 2024 році спостерігається тенденція до їхнього зростання в окремих сферах. Найбільше підвищення відбулося для розробників середнього та старшого рівня, а також фахівців, які працюють з Big Data.

Крім того, компанія запровадила додаткові бонусні програми та мотиваційні виплати для співробітників, залучених до критичних проєктів.

Довідка Finance.ua:

Згідно з результатами опитування DOU, Engineering Managers залишаються фахівцями з найвищими зарплатами їхня медіана становить $6000. Дещо нижча медіана у Chief Product Officer ($5500).

Далі у рейтингу зарплат — спеціалісти високого рівня в Product Management: Head of Product ($4750), Product Owner ($4400), Team Lead Product Manager ($4400) і Senior Product Manager ($4250). Схожі медіани у Delivery Manager ($4500) і Program Manager ($4200).

До слова, обсяг річного ІТ-експорту у 2024-му вдруге за останні роки не зріс, а впав — на понад 4%. Також зменшилася частка IT в загальному експорті послуг.

Телеканал 24 За матеріалами:

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