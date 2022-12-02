У скільки обійдеться оренда будинку в різних регіонах України — дослідження ЛУН — Finance.ua

У скільки обійдеться оренда будинку в різних регіонах України — дослідження ЛУН Сьогодні 13:04 — Особисті фінанси

У скільки обійдеться оренда будинку в різних регіонах України — дослідження ЛУН, Фото: 130.com.ua

Мери обласних центрів закликають за можливості виїхати на зиму в приватний будинок. Інтерес до теми такої оренди зріс у 2 рази в порівнянні з тогорічним сезоном по всій країні.

Про це повідомляють аналітики ЛУН

Що можна дозволити собі в Києві?

Найекономніші варіанти починаються з 3-4 тисяч грн за місяць за «хату в селі» у 30 хвилинах їзди від столиці на авто. З плюсів — це, звісно, піч та колодязь, котрі роблять будинок майже повністю автономним. З недоліків — відсутність міської інфраструктури та ремонт, що «бачив життя».

З бюджетом в 10 000 грн вже розглядають більш сучасні приватні будинки в передмісті та навіть таунхауси до 100 квадратних метрів. Такі варіанти є цікавою альтернативою, бо є реальна можливість встановити генератор на вулиці.

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Приблизно за 20 000 грн вже є будинки навіть одразу з генератором і камінними залами, що можна вважати хорошими варіантами для тих, хто планує провести зиму з достатнім рівнем комфорту.

А для людей зі значно більшими фінансовими можливостями саме час придивитись до котеджних містечок сегмента преміум, де за будинок у 370 кв. метрів попросять 10 000 доларів.

Варіанти будинків на заході України

Західні регіони приймають біженців ще з останнього тижня лютого. У Львові в районі Сихова з бюджетом у 10 000 грн можна знайти будинки на 50 квадратів із власною свердловиною, газовим опаленням та каміном.

На Закарпатті, котре так полюбили IT-спеціалісти, у невеличких селах та містечках для бюджету в 12 000 грн ще є в оренду будинкия. Але треба зауважити, що вибір в прикордонній області вкрай обмежений через надмірний попит.

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Як варіант, якщо не Львів і не Закарпаття, можна розглянути Івано-Франківськ. Бюджету в 12 000 грн на місяць вистачить на будинок у 80 кв. метрів із газовим опаленням. І це будинок в межах міста, а значить, з доступом до непоганої інфраструктури.

Який будинок можна орендувати в Одесі

Одеський регіон не мав цього року туристичного сезону. Традиційно літо було піком туристів, хоча можливо відносно низькі ціни зможуть привабити людей з інших областей на зимівлю.

Так, за економваріант, проте з газовим котлом, попросять 4 500 грн за однокімнатний будинок у 45 кв. метрів. За 8 000 грн це вже буде будинок у місті на 60 кв. метрів із індивідуальним опаленням, прибудинковою територією та доступом до міської інфраструктури, що важливо, якщо приїжджаєте з дітьми чи тваринами.

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За бюджет у 12 000 грн — на околиці Одеси будинок на 160 кв. метрів із газовим котлом, септиком та каміном, що робить його майже незалежним від міських комунікацій.

Оренда будинків в Полтавському регіоні

Полтава цього року прийняла велику кількість ВПО зі сходу. Попит на оренду квартир виріс у декілька разів, що відзначилось на кількості доступних варіантів. Так, за 10 000 грн пропонують 1-кімнатний будинок-студію у передмісті на 60 кв. метрів, проте одразу з генератором та буржуйкою.

За подвійний бюджет — за 20 000 грн — це вже буде місце для зимівлі на 140 квадратів з каміном, котлом та великою прибудинковою територією.

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